Stortinget stemte for at Norges Banks skulle være uavhengig.

– For ett år siden var Arbeiderpartiet enstemmig med på å gi Norges Bank en fri rolle. Men nå vil de plutselig detaljstyre sentralbanken, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen.

Han skriver at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for å gi Norges Bank uavhengighet og frihet, og de sa nei til at finansministeren og Finansdepartementet skulle styre banken. Norges Banks uavhengighet ble foreslått av et utvalg og ble også støttet av et utall høringsinstanser.

Stavrum sier også at Norges Bank aldri har blitt instruert i enkeltsaker, slik om å omgjøre ansettelsen av Nicolai Tangen. Noe som Arbeiderpartiet vil nå.

– Så kan man spørre om det er så viktig at Norges Bank er uavhengig og passer på pengene våre uten å skjele til det kortsiktige politiske spillet på Stortinget?

Redaktøren i Nettavisen skriver videre at Norges Bank er uavhengig livsviktig, og det er en skremmende tanke om stemningsbølger blant politikere skal få en betydning for våre pensjonspenger. Som skremmende bruker han følgende eksempler: Olje, gass og kull er helt ok den ene dagen, men må ut den neste. Så får noen en fiks idé om at Oljefondet må investere innenlands, sette pengene i grønne oppstartsbedrifter, brukes til utviklingshjelp og så videre.