Mange rister på hodet av den såkalte tyskervits-saken.

En professor ved Universitetet i Bergen (UiB) sa følgende om tyskere under en forelesning: «De har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

En tysk student opplevde dette som krenkende. Dette resulterte i at professoren fikk munnkurv og forbud mot å undervise dette semesteret.

Den krenkede studenten fikk 10 000 kroner i erstatning, men dette fordi saken ble lekket til media, og ikke for selve vitsen.

– Et universitet som driver kildejakt og legger seg flat for krenkehysteri er spinnvilt og bekymringsfullt, skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord i BT, og legger til:

– At universitetet ender med å betale, uten å ta stilling til vitsen, er feigt.

Hun mener at utbetalingen lett kan tolkes som en innrømmelse, og det særlig når ledelsen allerede har lagt seg flat.

– Hvis det var et forsøk på å dysse saken ned og redde omdømmet, har de iallfall bommet fundamentalt.

Eikefjord skriver videre at oppstyret i media kun kommer av UiBs skrekkelige håndtering.

– Hadde UiB oppført seg som et skikkelig universitet, ville de flagget ytringsfrihet for sine ansatte høyt, og ikke åpnet for å legge seg flate for personlige følelser, sier hun og tilføyer.

– Nettopp derfor må det være en objektiv standard for hvilke krenkelser som skal utløse unnskyldninger og erstatningskrav.