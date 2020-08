annonse

annonse

Nybø får så hatten passer av Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) ba fredag reiselivet om slutte å kalle sin situasjon for krise, og slo fast at det ikke vil komme noe nødhjelp fra regjeringen til næringen med det første.

– Vi må heller finne ut hvordan vi skal leve med dette, sa hun til NRK.

annonse

Uttalelsen vekker harme i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

– Det er hårreisende at den ansvarlige ministeren for en næring som er viktig for hele landet vårt ikke anerkjenner situasjonen næringen står i, fastslår Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en pressemelding oversendt Resett.

Les også: Jeg vil ikke ledes av statsminister Iselin Nybø!

annonse

Ingen nødhjelp

Næringsminister Nybø var på besøk hos aktører innen reiseliv og restaurantbransjen i Bergen, for å forhøre seg om konsekvensene av coronarestriksjonene som ble innført 12. mars. Nybø var klar på at det ikke kommer nødhjelp med det første.

– Vi er overrasket over at reiselivsministeren ser ut til å overlate næringen til seg selv. Vi må forlenge de kortsiktige ordningene som kom denne våren og samtidig se hvordan vi kan finne langsiktige tiltak som kan hjelpe næringen gjennom dette, sier Virke-direktøren.

Omstilling

Virkes siste medlemsundersøkelse viser at tre av fire reiselivsvirksomheter ikke klarer å drive med lønnsomhet under dagens smittevernregler.

– Næringen omstiller seg kontinuerlig, og det ser det ut til at ministeren ikke anerkjenner. Vi trenger en næringsminister som er villig å være med på innovasjonen i reiselivsnæringen. Men det går ikke om man folk mister jobbene sine, kompetansen forsvinner, virksomhetene går konkurs. Uten hjelp risikerer vi at hele den norske reiseindustrien knekken nakken fullstendig. Det er over 170 000 arbeidsplasser, sier Ivar Horneland Kristensen.

annonse

Til nå har 18 prosent av virksomhetene innenfor reiselivet gått til oppsigelser.

Horneland Kristensen mener at myndighetene har et ansvar for å hjelpe næringen, når de bruker sin beslutningsmakt til å umuliggjøre drift.