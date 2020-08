annonse

Sian-leder Lars Thorsen er slått til blods og voldelige personer er anholdt av politiet i Bergen.

Ifølge NTB stilte politifolk med hjelm og skjold seg opp utenfor politistasjonen i Bergen etter sammenstøtene under Sian-demonstrasjonen i byen.

På den andre siden av gaten stod det «demonstranter», som kastet stein og andre gjenstander mot Sian, ifølge Bergens Tidende.

– Det har sammenheng med markeringen på Festplassen og ting som har skjedd etter den markeringen. Det er en viss beredskap i forhold til det, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Slått til blods

Bergens Tidende snakket med personer utenfor politihuset om hvorfor de står der.

«De forklarte at Sian hadde krenket deres religion med politiets beskyttelse, mens politiet brukte spray mot mindreårige», skriver Bergens Tidende.

Sian-leder Lars Thorsen ble selv angrepet av en rekke personer som hoppet over politiets sperringer og slo og sparket Thorsen mens han lå på bakken.

Under kan vi se et bilde av en blodig Lars Thorsen etter hendelsen.

15 personer anholdt

Politiet har anholdt og innbrakt cirka 15 personer i forbindelse med bråk og sammenstøt under en Sian-markering lørdag.

Venstreradikale og muslimske motdemonstranter stormet sperringene under demonstrasjonen og angrep Sian-medlemmer, ifølge politiet.

– Alle er innbrakt for ordensforstyrrelse og vil bli anmeldt for det. De er innbrakt av ulike årsaker. Noen vil bli dimittert, andre vil bli sittende lenger, sa opplyser innsatsleder John Endre Skeie under en pressebrifing etter hendelsen.

De anholdte er i alderen 15–25 år.

Ville ivareta sikkerheten

Skeie mener at politiet valgte en «passiv fremgangsmåte» under demonstrasjonen, som endte med at et Sian-medlem ble skadd. Politiet har som nevnt blitt kritisert for bruk av tåregass og pepperspray.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har brukt virkemidler for å ivareta vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre. En passiv tilnærming betyr at vi har trukket oss lenger og lenger tilbake, sier han.