Hittil er over 800.000 mennesker døde av Kina-viruset. Men det verste er fortsatt foran oss, mener Bill Gates.

Det er i et intervju med The Economist Bill Gates deler sine dystre utsikter rundt coronavirus-pandemien, som offisielt har krevd over 800.000 liv og smittet flere enn 23 millioner mennesker.

Ifølge Gates vil «flere millioner» dø før dagens pandemi ebber ut ved utgangen av 2021, og mer enn Europa og Nord-Amerika er det utviklingsland, herunder landenes helsevesen og økonomi, som vil rammes.

Heldigvis vil en noenlunde effektiv vaksine snart være klar, håper Gates. I intervjuet uttrykker Gates størst tro på vaksinen som nå utvikles av AstraZeneca, et britisk-svensk farmasiselskap i Cambridge.

Gates er full av lovord om Kina, som angivelig «gjorde en veldig bra jobb med å få bukt med viruset». President Donald Trump og hans velgere får på sin side det glatte lag fra vaksinemogulen.

Trump og hans velgere anklages for å ha «politisert» og dermed vanskeliggjort USAs smittebekjempelse. De har satt individuell frihet og maskebruk opp mot hverandre, og viser motstand gjennom å nekte å bære munnbind, mener Gates.

– Vi tror på frihet, individuell frihet. Vi legger til rette for individuelle rettigheter, lyder Gates’ forklaring på USAs «skuffende» virusrespons.

I år er Bill Gates blitt dratt inn i konspirasjonsteorien «plandemic», som hevder at spredningen av SARS-CoV-2, bedre kjent som coronaviruset, er en planlagt pandemi for å gi staten økt kontroll over befolkningen og milliardinntekter til vaksineindustrien. Gates har selv avvist påstandene.

– Gates har brukt store deler av tiden sin på å gruble over virus, og vaksiner, lenge før det nye coronaviruset først ble oppdaget i Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei sent i fjor, skriver The Economist.

– The Gates Foundation er sentral i en global sammenslutning som forsøker å utrydde polio gjennom massevaksinering og [finne en vaksine mot malaria]. Det er mange år siden han advarte at det var et spørsmål om når, ikke om, en ny sykdom skaper en global pandemi, understreker tidsskriftet.