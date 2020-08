annonse

annonse

Veganere er en ytterst liten gruppe mennesker som man finner utelukkende i rike samfunn, og frafallet blant dem er stort, hele 85 prosent.

– Norsk vegansamfunn forteller i sitt innlegg i Nationen 17. august at veganisme ikke er en diett, men et livssyn. Og, vil jeg legge til, en spiseforstyrrelse, skriver biolog Ulf Ullring i Nationen.

Han skriver at veganisme er en fysiologisk ekstremøvelse som på sikt fører til alvorlig feilernæring hos de fleste som prøver det. Han sier også at det er ingen samfunn i menneskets historie som har vært veganske.

annonse

Les også: Veganisme er et livssyn som baserer seg på etikk og moralfilosofi

Ikke en gang i religioner, sier han, de som går til det ekstreme i sin livsførsel for å ikke påføre andre vesner lidelse, er ikke veganisme påkrevd. Det er nok gode grunner til det, forteller biologen. Langsomt selvmord er heller ikke så populært blant religiøse ekstremister.

– Det er etterhvert mange frafalne veganere som advarer mot kostholdet. Lierre Keith, en radikal amerikansk miljøforkjemper, skadet sin helse alvorlig gjennom langvarig veganisme, og tok deretter et grundig oppgjør med veganismen gjennom sin bok «The Vegetarian Myth», skriver Ullring.

annonse

Ullring forteller videre om to andre frafalne veganere, Diana Rodgers og Robb Wolf, at de har skrevet boken: «Sacred Cow: The case for (better) meat: Why well-raised meat is good for you and good for the planet». Der de belyser hvorfor veganisme er en dårlig idé og hvorfor produksjon og inntak av rødt kjøtt er både godt for din helse og for miljøet, inkludert klimaet.

Les også: Veganerkrangelen i Nettavisen: Vil heller gi livssynsstøtte til de som spiser kjøtt

Veganere er knapt et interessant markedssegment, sier han, og legger til at likevel popper det opp veganprodukter i butikkene, som om det var noe forbrukerne krevde. Han mener at det er blitt et motefenomen, og trekker frem Gunhild Stordalen som eksempel. Motefenomen sier han påvirker unge mennesker, og at mange av de tror at veganisme er det som løser alle problemer, helsemessig, miljømessig og dyreetisk. Men i virkeligheten, mener han, er det tvert imot.

– Animalsk føde er ernæringsmessig mer fullverdig kost for mennesker enn planteføde.