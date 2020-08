annonse

Alle religioner er ikke like.

Det som skjedde i Bergen lørdag, viser hvorfor kampen mot den islamske fundamentalismens vekst i Norge er så viktig. Vi lever i et land der vi inntil nylig har kunnet si hva vi vil om religion og ideologi. Det handler om essensen i et fritt samfunn. Og det er nettopp denne essensen, grunnmuren, våre frihetsverdier, som nå blir angrepet av bokstavtro muslimer og deres nyttige idioter, venstreradikale tullinger.

Mange mener at SIAN med fordel kunne ha ordlagt seg litt annerledes, for å lettere kunne tilbakevise beskyldningene om generelt muslimhat. Men dette handler ikke om SIAN som sådan. Det handler om at retten til å si det man mener om religion er under angrep, og at man som religionskritiker møtes med vold, mens ytre venstre står og heier.

Importert fundamentalisme

Når en person blir kastet stein på, og kommer blødende fra et arrangement, der han selv ikke har gjort annet enn å ytre sine meninger, så bør det være rimelig klart for alle hva det er som foregår. Her kan man se hva som skjer, når fundamentalisme importeres.

Barbariet, som vi har vært vant til å se på TV-reportasjer om Midtøsten, er her hos oss nå. Disse folkene klikker og stormer barrikader fordi noen «krenker» deres religion. Hvor blind kan man bli om man ikke ser hvor sykt det er? At det i det hele tatt finnes mennesker som snakker om «islamhat», alt dette tatt i betraktning, er helt hinsides. Det er faktisk helt greit å ha negative tanker om islam, på samme måte som det er helt greit å hate marxisme eller liberalisme. Det er mennesker som skal beskyttes fra hat og undertrykkelse, ikke ideer.

Tyranni

Alle som mener at religionskritikk og vestlige verdier er verdt å forsvare, må kunne kritisere islam åpent. Det er ikke sånn at alle religioner er like ille, og det er bare tull å komme drassende med kristne mørkemenn i sørstatene eller bibelbeltet på Sørlandet, når reaksjonære muslimske holdninger kritiseres. Fakta er at Norge, et land i den vestlige, kristne kulturkrets, i 2020, er et av verdens mest tolerante samfunn. Muslimske land er, helt uten unntak, rake motsatsen. De dominerer bunnsjiktet hva gjelder rangeringer av verdens minst tolerante samfunn. Dette er fakta, selv om venstresiden overser det aldri så mye.

Det vi så i Bergen, og også på Furuset nylig, er uttrykk for det samme religiøse tyranniet som preger muslimske land. Og vi importerer det. Vi fortsetter å kjøre på med den samme politikken, som oppmuntrer til illegal masseinnvandring til Vesten, av mennesker som aldri har tenkt å reise hjem igjen. Hvis ikke det var for dette, hadde vi kunnet være så religionskritiske vi bare vil, uten å frykte å bli utsatt for vold. De som ikke ser det nå, vil aldri se det. Vi som ser det, har å snakke ut om det. Det er vår fordømte plikt.