annonse

annonse

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret over unge som går lei av koronatiltakene. Han understreker at myndighetene ikke er imot all partyvirksomhet.

– Myndighetene sier ikke «nei, nei, du må ikke gå på fest, du må ikke ha party». Vi sier at det går an å ha det gøy på party i 2020, men at det er noen spilleregler for det, som gjør at vi kan beholde kontrollen, sier Guldvog til NTB.

Han er bekymret over undersøkelser som viser at tilliten til myndighetenes koronatiltak har falt de siste månedene.

annonse

– Vi ser at mennesker i aldersgruppen 20–40 år er blant dem som begynner å bli litt «tiltakstrøtte». Da er det viktig å ha en dialog med dem, sier han.

Partykampanje

Nylig lanserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kampanjen «Party like it’s 2020» for å nå ut til unge folk. Budskapet er at det er greit å feste selv under en koronapandemi, men at man må følge enmetersregelen, holde seg hjemme hvis man er syk og ikke være mer enn 20 mennesker samlet.

Beskjeden blir promotert både på sosiale medier og på reklameplakater.

annonse

– Vi må prøve å tenke nytt og involvere. Vi har gjort det hele veien, men vi må strekke oss enda lenger i å være smart i budskapet, sier Guldvog, som vedgår at det ikke er sikkert at alle synes at den nye kampanjen er et «glitrende eksempel» på dette.

Men det er i hvert fall et forsøk.

Helseminister Bent Høie har også fulgt opp ved å dele åtte tips for høy stemning og lav smittefare under koronatiden på Facebook.

– Du trenger ikke stoppe festen for å stoppe smitten, skriver Høie.

Tosidig

På den ene siden må myndighetene kommunisere til dem som går trøtt av tiltakene.

Men på den andre siden er det også de som mener at tiltakene ikke er strenge nok.

annonse

– Flere ser at nå kommer smitten litt tilbake, og vi slår den ikke ned på samme måte som før. En del av befolkningen savner kanskje de veldig kraftfulle tiltakene som vi brukte i mars/april. Da blir det viktig for oss å forklare hvorfor vi ikke bruker dem, men likevel klarer å holde kontroll, sier Guldvog.

Skjenkestopp

I begynnelsen av august gjorde regjeringen imidlertid en partyinnstramming.

Da ble det innført skjenkestopp ved midnatt på alle landets puber og barer.

Politiet har i ettertid meldt om en umiddelbar effekt gjennom mer bråk fra hjemmefester utover nattetimene, og mange har lurt på om ikke smittefaren bare er overført til privathjem.

Helsedirektøren tror ikke nødvendigvis at skjenkestoppen var en tabbe, men avventer en eventuell evaluering.

– Men det er ikke noe tvil om at en del av disse utestedene med veldig mange mennesker etter midnatt – og høyt alkoholkonsum – utgjorde en risiko for smitte. Det er ikke sikkert at man har tatt ned risikoen mye ved at man bringer det inn i private hjem, men det får vi se nærmere på, sier han.

Høie: – Summen av festing er mindre

Helseminister Bent Høie (H) varsler en ny gjennomgang av dette i begynnelsen av september.

Han mener at skjenkestoppen var et riktig tiltak med tanke på smittesituasjonen på det tidspunktet.

– Jeg mener nok at summen av festing med mye alkohol er blitt mindre som følge av det tiltaket. Selv om noen har arrangert hjemmefester og nachspiel – noe som var forventet – er det likevel betydelig færre som nå møtes etter midnatt med alkohol i blodet der det er vanskelig å holde én meter avstand, sier Høie til NTB.

I en fersk undersøkelse fra Opinion, svarte 71 prosent av de spurte at de støtter innføringen av skjenkestoppen.

Fakta: Helseminister Bent Høies festråd

Her er helseminister Bent Høies (H) åtte festråd «for høy stemning og lav smittefare».

‍‍1. Når festen begynner: Ønsk gjestene velkommen med en skvett sprit. (Håndsprit, altså.)

2. Sørg for at det ikke er flere personer på festen enn at dere greier å holde minst en meter avstand. Hvis du har mange venner, arranger flere små fester i stedet for en stor. Nå får du endelig tid til å snakke med alle!

‍‍3. Husk å holde en meter avstand – både i sofaen og på dansegulvet. Nå får du endelig vist fram hvor godt du tar deg ut og hvor bra du danser!

4. Ikke drikk av hverandres flasker eller glass. Nå slipper du endelig andres leppestiftmerker på glasset og andres smuler i flaska!

5. Gi hver festdeltaker en egen tallerken med mat eller snacks slik at ikke alle spiser av samme fat. Nå slipper endelig de som spiser sakte at godsakene blir spist opp av dem som spiser fort!

6. Legg fram tørkepapir på badet. Nå slipper endelig gjestene å tørke hender på buksa når håndkleet har blitt vått og ekkelt!

7. Når festen er slutt: Si ha det til gjestene med en skvett sprit. (Håndsprit, altså.)

8. Husk at meteren blir kort hvis promillen blir høy. Holder du meteren lang og promillen lav, kan du våkne etter festen og være klar for en ny dag!

PS: Ikke gå på fest når du er syk. (Ikke når du er småsyk, heller.)

Kilde: Bent Høies Facebook-side.

78 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 78 nye tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til lørdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er en økning på 43 fra dagen før. Siden mandag er det registrert 345 nye smittetilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 10.275 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset. Om lag 95 prosent er friskmeldte, ifølge FHI.

Til sammen 13 personer var fredag innlagt på sykehus med påvist koronavirus. Det er to flere enn dagen før, viser tall fra Helsedirektoratet. Ingen av pasientene får behandling i respirator.

FHI har registrert 264 koronarelaterte dødsfall her i landet.