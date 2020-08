annonse

Det sier Sarah Gaulin, som selv bor på Holmlia er godt kjent med de kriminelle miljøene i området.

Gaulin irriterer seg over at noen få med innvandrerbakgrunn ødelegger for de mange og at de kriminelle jentene blir oppfattet som uskyldige av politiet, skriver Nettavisen.

– Det er jo en liten minoritet i bydelen som lager disse problemene, og som sørger for at vi får alle disse negative oppslagene i media, sier hun.

Bydelen er kjent for å inneha en høy andel innvandrere og gjengkriminalitet.

Kriminelle innvandrerjenter

Gaulin er nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand (Ap) og kom til Norge fra Iran som seksåring. Hun opplever ikke at politiet driver etnisk profilering, men at de glemmer de kriminelle jentene.

– Jeg opplever at politiet holder øye med alle, uansett hudfarge eller nasjonalitet, men de glemmer jentene. De blir gjerne sett på som en uskyldig part, men de er ikke så uskyldige, sier hun.

AP-politikeren tror det er store mørketall når det kommer til kriminelle innvandrerjenter i bydelen.

– Jeg kjenner til at jenter oppbevarer ting og bærer våpen for gutter. De er ikke uskyldige selv om de går med hijab eller har langt hår, sier hun.

Klasseskiller

Mange av dem selger narkotika.

– Noen jenter gjør dette til levebrødet sitt. Andre jenter blir presset til det av gutter som de er sammen med. Noen er veldig sårbare fordi de blir sammen med gutter i dårlige miljø. Disse jentene er gjerne mye yngre enn guttene også, fortsetter Gaulin.

Mange innvandrerforeldre sliter med språkforståelse og får dermed problemer med å følge opp barna sine.

– Ja, det er vanskeligere å følge opp barna når man sliter med språk og andre ting. Da er det en større sannsynlighet for at ungene blir rekruttert til feil miljø, sier Gaulin.

Et annet stort problem Gaulin vil peke på, er ressurssterke familier som velger å flytte fra Holmlia hvis barna deres får problemer. Dermed mister lokalsamfunnet disse ressurssterke foreldrene som kunne ha utgjort en forskjell i kampen mot ungdomskriminalitet og dårlige miljøer. Tilbake står de svake som bare forsterker hverandres syn på at kriminalitet og gjengmiljøer er riktig vei å gå.

– Man ser ikke hverandre, og slik skaper man klasseskiller, avslutter Gaulin.