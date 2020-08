annonse

NRKs reporter i Bergen har snakket med «Sian-demonstranter» som påstår politiet var «for harde» mot de som hadde møtt opp for å lage bråk under en Sian-markering.

Ifølge Bergens Tidende er det fullstendig kaos på Festplassen i Bergen sentrum. En person skal være slått ned, angivelig Sian-leder Lars Thorsen. Både Sian-tilhengere og motdemonstranter har møtt opp.

– Det var ingen organiserte motdemonstranter som gikk til angrep. Det var noen ungdommer som kom løpende fra siden og slo Thorsen rett ned. Han virket omtåket og lå nede på bakken i noen minutter før han reiste seg, skriver BT.

– Bare noen ungdommer

NRK er også på plass i Bergen. Til tross for at Sian-leder Lars Thorsen ble slått til blods, har NRK snakket med de som «demonstrerte». NRK har gjengitt ukritisk det de ble fortalt at «politiet gikk unødvendig hardt til verks».

– Motdemonstrantene hevdet at politiet gikk unødvendig hardt til verks, skrev NRK som også hadde konfrontert politiet om anklagene.

NRK hevder også at det samme som Bergens Tidende at det «var ingen organiserte motdemonstranter som gikk til angrep», og at det kun var noen «ungdommer som kom springende» og slo ned Thorsen.

Stopp Islamiseringen av Norge sendte direkte på Facebook. Se video under.

Publisert av Lars Thorsen Lørdag 22. august 2020