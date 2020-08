annonse

annonse

Styresystemer basert på kunstig intelligens (KI) har slått en av det amerikanske luftforsvarets topp-piloter hele 5 til 0 i en simulert luftkamp mellom to F-16 jagerfly denne uken.

Breaking Defense melder at simuleringene varte over tre dager i regi av det amerikanske forsvarets avanserte forskningsprosjektetat (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA). De viser at KI-systemer lett kan manøvrere jagerfly i et «en-mot-en kampscenario», og effektivt bruke våpen for å eliminere sine menneskelige motparter.

Tjenestepersoner for DARPA omtaler utfallet som en militær milepæl, spesielt fordi KI-systemene kun har vært under utvikling i under et år. De understreker allikevel at systemene ennå ikke er klare for å bli operasjonelle.

annonse

– Dette er en milepæl, men KI har allikevel fortsatt en lang vei å gå før flyvåpenets piloter ville være klare til å overlate fly- og kampoperasjoner til en kunstig intelligens under kamp, sa de under direktesendingen av luftkamp-simuleringen torsdag.

KI-vingemenn

DARPAs «Air Combat Evolution-program» (ACE) ønsker å bruke KI til å redusere risikoen for jagerflypiloter ved å undersøke hvordan menneskelige- og maskinpiloter kan dele operativ kontroll over et jagerfly – for å maksimere sjansene for suksess under et oppdrag.

annonse

Det overordnede målet for ACE-konseptet er å la en menneskelig pilot «skifte fra å være en flyoperatør til en oppdragskommandør» – som ikke bare har ansvar for å fly, men også å kontrollere droner som er bundet til jagerflyet som vedkommende opererer.

– ACE har som mål å levere kapasiteter som gjør det mulig for piloter å utføre bredere og mer globale luftkommandooppdrag, mens deres fly og tilhørende ubemannede systemer fokuserer på individuelle taktikker, forklarer nettstedet til ACE-programmet.