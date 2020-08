annonse

I et grelt eksempel forrige uke, fjernet Fredriksstad Blad en opplysning i en faktasak. At det var de krimininelles utenlandske opprinnelse som ble fjernet i det som var en stygg mishandling av en gutt på 14 år, var ikke tilfeldig.

René Svendsen er sjefredaktør i avisen. Han begrunner fjerningen av setningen, «Alle de impliserte er av utenlandsk opprinnelse,» med at det ikke skulle være relevant for saken. I Sarpsborg Arbeiderblad var de uenige og lot setningen stå.

Men saken var ytterst spesiell. En 14-åring ble bortført og utsatt for massiv vold av seks personer. En mann i 20-årene synes å være den som har fått de andre med seg etter at han har hatt en uoverenstemmelse med 14-åringen.

Enhver som leste saken må ha tenkt sitt. Hva i alle dager er det som foregår? Seks voksne menn mot en 14-åring! Kulturer og måter og gjøre konfliktløsning variere fra kultur til kultur og dette er ikke en typisk norsk måte å gjøre det på. Her i landet ville vi syntes det var ille nok om om 20-åringen på egenhånd banket opp en 14-åring, men at han skulle hente med seg fem andre, ville vi anse som feigt.

Og de fleste ville vel heller meldt fra til foreldrene til 14-åringen om det var noe ved oppførselen man reagerte på.

Men i sin arroganse prøver sjefredaktøren å dekke fjerningen av saksopplysningen med at det ikke skulle være relevant for saken at de hadde utenlandsk opprinnelse. Her er det to ting å anføre spesielt:

For det første er det i så fall en indikasjon på at Svendsen vet svært lite om kulturforskjeller og at æreskultur og det å tenke i form av klan, familie og trekke meg seg flere i slike situasjoner er vanlig noen steder og helt uvanlig i andre deler av verden.

For det andre er det påfallende arrogant av sjefredaktøren å gjøre seg til autoritet på hva som er relevant i en slik sak. Med tanke på de spørsmål avisens egne lesere stilte seg, er det liten tvil om at de syntes det var relevant hvor disse mennene hadde sin opprinnelse fra. Ja, hadde de vært etnisk norske, ville det også i høyeste grad vært relevant og noe avisen burde opplyst om. Det ville i så fall lært oss noe nytt om hva som foregår i vår egen kultur.

Men så var altså ikke tilfellet her. Disse mennene var fra en annen kultur, sannsynligvis også fra en kultur hvor klanmentalitetet rår. Det er nå et fenomen som øker i utbredelse også i Norge.

Hadde Fredriksstad Blad hatt en reell interesse av å bidra til at leserne forstår sin samtid, ville de naturligvis ikke fjernet setningen. Men i stedet ser de det tilsynelatende som sin oppgave å oppdra folk til å akseptere og omfavne en multikulturell utvikling. Da får heller fakta feies under teppet.

Det er verdt å merke seg at Moss Avis og Halden Arbeiderblad valgte samme unnlatelse som Fredriksstad Blad. Det er mye ideologi i norske medier.

Vi får dog gi honnør til journalisten som skrev saken og til Sarpsborg Arbeiderblad, som lot opplysningen stå.