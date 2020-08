annonse

Siavash Mobasheri og Jorunn Folkvord i Rødt mener at politiet beskytter rasisme og hat – og at de motarbeider antirasisme.

– Furuset senter lørdag 15. august kl. 13.00. Et kraftig lydanlegg sprer lyden av en mann som taler. Lyden går langt utover senterområdet, inn på kjøkken, stuer og lekeplasser til de som bor i nærheten, skriver de i Klassekampen.

Rødt-politikerne anser at Lars Thorsen fra SIAN sprer hat, og at i ytringsfrihetens navn får Thorsen politibeskyttelse for å spre hatet sitt.

– I Oslo har de lagt sin elsk på å møte opp i boområder der det bor mange med minoritetsbakgrunn.

Mobasheri og Folkvord skriver at politiet informerte på forhånd at deres rolle var å verne om ytringsfriheten.

– Synd at ingen av de mer enn 60 politibetjentene hadde i oppgave å verne om straffelovens § 185, som også kalles rasismeparagrafen. Da kunne Sian sine hattaler avsluttes ganske raskt. Men sånn var det ikke, skriver de, og legger til:

– Synd var det også at politiet bare brydde seg om ytringsfriheten til de som var kommet til Furuset for å plage lokalbefolkningen. Før demonstrasjonen var i gang ransaket politiet antirasister og tok fra dem megafoner, rytmeinstrumenter og annet folk hadde tatt med for å bidra til støydemoen.

Rødt erkjenner at 15. august på Furuset ikke var en god dag, og de mener at antirasistiske markeringer må bli bedre og at det ansvaret hviler på dem alle. Men det var SIANs hatefulle provokasjoner og politiets strategi som var konfliktøkende, mener de.

– Hvis Oslo-politiet skal gjøre sitt for å roe situasjonen må ikke antirasister oppleve å bli sett som fiender, mener de.