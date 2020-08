annonse

annonse

Arbeiderpartiets Nordområdeutvalg ønsker å realisere Nord-Norgebanen.

Utvalget, som skal legge fram forslag til ny nordområdepolitikk, mener utbygging av jernbanen i Nord-Norge vil være god klimapolitikk, skriver NTB.

Leder av Aps Nordområdeutvalg, Martin Henriksen, sier at Arbeiderpartiet har store planer for Norges nordlige landsdel.

annonse

– Vi mener banen er et viktig prosjekt for klima og verdiskaping. Arbeiderpartiet har store ambisjoner om å satse i nord, ikke minst gjennom moderne infrastruktur. Vi mener et klimavennlig alternativ for transport av gods fra nord til markedene i sør kan gi store ringvirkninger for næringslivet og vil flytte mer tungtransport fra veiene, sier Henriksen.

Tirsdag legges rapporten fra Nordområdeutvalget fram i Tromsø. Det er Arbeiderpartiets programkomité som avgjør hva partiet går til valg på i 2021.