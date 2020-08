annonse

annonse

USAs venstreside tok en oppgjør med «Cancel culture», 150 kjente intellektuelle signerte et åpent brev i Harper’s Magazine. Men de møtte kraftig kritikk fra venstresiden.

Hvis samtaler med personer man er uenig med blir umulig, hvordan skal en da løse konflikter? spør tidligere redaktør i New York Times Bari Weiss, skriver Fox News.

Watch the latest video at foxnews.com

annonse

Les også: Redaktør trekker seg fra NYT: Anklager venstreradikale ansatte for intoleranse og mobbing

Bari Weiss og Harper’s Magazine spaltist Thomas Chatterton Williams stilte opp i «Real Time with Bill Maher» for å forteller om deres åpne protestbrev mot «cancel culture». Watch the latest video at foxnews.com

Tidligere denne måneden sto Chatterton i spissen for et brev signert av kjente personer som blant annet inkluderte «Harry Potter» forfatter J.K. Rowling, den politiske aktivisten Noam Chomsky, og feministen Gloria Steinem. De forsvarte en åpen debatt uten å frykte eventuelle konsekvenser for ytringer.

annonse

Brevet fikk kraftig kritikk fra venstresiden.

Det som slo meg var at kritikken kom fra venstresiden og de som signerte brevet er også fra samme politiske ståsted, utbrøt Maher og sa videre.

– Bari du kaller deg sentrum eller konservativ, men du er jo en trendy, millennial, jødisk biseksuell kvinne bosatt i San Francisco, hvis ikke det er venstreside – hvem er de da?

Les også: Jødisk redaktør ble mobbet ut av New York Times, Frank Rossavik reagerer

Weiss betegnet det åpne brevet som et varselrop fra innsiden og kalte «cancel culture» for et sosialt drap. Det vi opplever er forskjellig fra kritikk, det er voksende kultur som er udemokratisk. Kritikk er bra, men «cancel culture» er straff. De ødelegger mennesker, tar fra dem jobben og skader dem sosialt. Straffen er ikke for å ta en synder, men en som har andre meninger. Hvis vi ikke kan snakke sammen, da sitter vi igjen med kun vold som språk.

annonse

Hun mener at politikk har begynt å få et religiøse innslag, med nærmest persondyrking av president Trump og på den andre siden er det heroisk å bekjempe politiet.

Watch the latest video at foxnews.com

Chatterton hevder at dagens antirasister har begynt å dele mennesker opp i raser. De fremmer et syn der hvite mennesker er forskjellige fra fargede. En annen fare er at mennesker i dag gjør seg til dommere over tanker eller handlinger som har funnet sted i fortiden. Han sier at det er ikke en verden han vil skape.

– Dere har rett, svarer Maher. Vi må ha muligheten til å snakke fritt, det er ikke bare demokrati, men også vår livsstil.