Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen etterlyser reaksjoner fra politiske ledere etter Sian-demonstrasjonen i Bergen.

Lørdag holdt Stopp Islamisering av Norge (Sian) en markering i Bergen, som de på forhånd hadde fått tillatelse til. Flere hundre muslimske og venstreradikale motdemonstranter møtte opp.

Slått til blods

Da Sian-leder Lars Thorsen uttalte at Mohammed var en falsk profet, gikk motdemonstrantene amok. Flere titalls personer hoppet over politisperringene, og Thorsen ble slått og kastet stein på, så blodet sprutet.

Carl I. Hagen reagerer på at ytringer blir møtt med vold.

– Venstreekstremister bruker vold mot meningsmotstandere. Sians fredlige markering med apell i Bergen ble altså av pøbel sikkert fra venstresiden ødelagt, og politiets naive holdning ble på nytt avslørt! Sian har selvsagt som alle andre rett til med fredelig agitasjon å slåss for sine synspunkter. Det er nettopp for de som mener noe helt annet enn det politiske korrekte at vi har ytringsfrihet, skriver Hagen på Facebook.

Han ønsker også at sentrale politikere som Jonas Gahr Støre, Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken fordømmer angrepet, noe de hittill ikke har gjort.

– Håper Jonas, Trygve, Audun og Bjørnar fordømmer de som bruker vold og ikke respekterer ytringsfriheten! At FrPere fordømmer motdemonstranter til Sian tar jeg som en selvfølge!, skriver Hagen videre.

Foreløpig har ikke Ap-leder Støre lagt ut noe om voldshendelsen i Bergen på sin egen Facebook-side.

Sian-leder Lars Thorsen måtte til legebehandling da blodet sprutet etter angrepet fra de voldelige motdemonstrantene.

Han uttalte i et intervju med TV 2 lørdag kveld at han er sjokkert over at meninger blir møtt med vold.