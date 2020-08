annonse

For noen dager siden kunne vi melde at en Facebook-gruppe for lærere har lagt ned forbud mot å dele lenker fra Resett og «liknende nettsteder». Men hva er egentlig grunnen?

Når administratorene av gruppen Status Lærer går til det skritt å skrive Resett og Document.no inn i reglene – og forby deling – kan det grovt sett bety to ting. Enten er det en god del lærere som leser Resett og finner det interessant, noe som faller administratorene tungt for brystet og de ønsker mer ensretting og ingen andre perspektiver som forkludrer den «rette linja» (for å bruke et sosialistisk uttrykk). Eller det er så mange blant lærerne som er så opprørte over Resett og Document at de vil dele sin frustrasjon med andre lærere.

I begge disse tilfellene ville kanskje Facebook-gruppa til lærerne bli dominert av Resett-saker og de fikk ikke tid til å diskuterer andre ting. Så de måtte derfor forby enhver lenke hit.

Både Document og Resett er som regel blant de ti mest delte nettstedene på sosiale medier i Norge hver eneste dag. Det betyr at vi har saker som engasjere og som diskuteres. At en Facebook-gruppe for lærere forbyr sine medlemmer å lenke til og dermed diskutere saker fra oss, er intet annet enn intellektuelt forfall.

Jeg vet det finnes mange bra lærere i Norge, og en god del av dem leser også Resett med interesse. Og om man ikke er enig i det som står eller lar seg provoserer av det, så bør man i det minste som lærer være kjent med det.

På statistikken ser vi her i Resett det siste året en sterkere leservekst i aldersgruppene 18-24 og 25-34 år, enn vi ser i andre aldersgrupper. Norske lærere kan like godt ta det innover seg først som sist, og bør tillate seg selv å kunne diskutere det som formidles utenom de etablerte mediekanalene.

«Resett, det er fali’ det»