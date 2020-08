annonse

Fylkessekretær Sondre Olsen i Vestland KrF har likt en oppsiktsvekkende Twitter-melding der volden mot Lars Thorsen blir forherliget.

Lørdag ble Norge vitne til en stygg voldsepisode da lederen av Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) ble slått til blods av rasende motdemonstranter under en markering med appeller på Festplassen i Bergen.

Sian-leder Lars Thorsen skal ifølge motdemonstrantene ha «krenket deres religion», og det var derfor de angrep Thorsen og politiet.

Støtte fra KrF-politiker

På sosiale medier har Sian-markeringen blitt heftig diskutert, og mange hyller voldsmannen. Flere kaller han en «helt».

Noen går så langt i å skrive at voldsmannen fortjener støtte.

– Jeg tror han som slo ned Sian-lederen er en god gutt som har ofret mye og først og fremst fortjener vår støtte nå i denne vanskelige tiden, skrev en person på Twitter.

Hittil har nesten 300 personer likt Twitter-meldingen. Mest oppsiktsvekkende er det at fylkessekretær i KrF, Sondre Olsen, har stilt seg bak meldingen med en like.

Støtter politiet

Få venstreorienterte har tatt avstand fra voldshandlingen mot Sian-lederen, noe Frps Jon Helgheim reagerer på.

– Ikke en gang grov vold klarer disse venstreradikale å ta avstand fra. Ytringsfriheten lever farlig på den kanten. Det er virkelig et sykt samfunn de ønsker seg, skriver han på Twitter, og legger ved skjermbilder som viser støtte til angrepet.

Ikke en gang grov vold klarer disse venstreradikale å ta avstand fra. Ytringsfriheten lever farlig på den kanten. Det er virkelig et sykt samfunn de ønsker seg. pic.twitter.com/lzkEPaRG3B — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 23, 2020

Til tross for at media har fokusert på at «politiet var for harde mot demonstranter», har noen har stilt seg bak politiets bruk av tåregass under markeringen.

En av dem er Filter Nyheters Harald Klungtveit, som mener at politiet ikke gjorde noe galt.

– Det er litt seigt å tro på at Bergenspolitiet «overreagerte» når det beviselig var et tjuetalls menn som angrep SIAN og video etterpå viser demonstranter som oppsøker politiet for å kaste gjenstander. At de var for få og for dårlig forberedt er annen sak, skrev han på Twitter.

Det er litt seigt å tro på at bergenspolitiet «overreagerte» når det beviselig var et tjuetalls menn som angrep SIAN og video etterpå viser demonstranter som oppsøker politiet for å kaste gjenstander. At de var for få og for dårlig forberedt er annen sak. — Harald S. Klungtveit (@Klungtveit) August 22, 2020