MDG kaller utbygging av E18 en «samferdselspolitikk fra forrige århundre» og vil ikke støtte en bompengegaranti.

Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, og er avhengig av MDGs mandater for å ha flertall, skriver NTB.

I et ultimatum som ble vedtatt fredag av MDGs fylkestingsgruppe, heter det at hvis fylkestinget vedtar en slik bompengegaranti vil det ikke lenger være grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

– Å kutte klimagassutslipp, luftforurensing og biltrafikk er viktigere nå enn noensinne, sier Kristoffer Robin Haug.

– Hva MDG mener om E18 er viden kjent, sier fylkesrådets leder Tonje Brenna (Ap) til NRK.

Viken må garantere for fremtidige bompengeinntekter for at utbyggingen skal gå sin gang.

