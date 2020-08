annonse

Taxfree-ordningen er urettferdig og kostbar, mener en økonom.

– Vi trenger ikke taxfree. Det er på tide å slutte med det tullet, skriver Harald Magnus Andreassen på NRK Ytring.

Han vil i stedet redusere avgiftene på alkohol og tobakk for alle, og begrunner dette med at vi under virusutbruddet har klart oss fint uten taxfree.

Andreassen skriver videre at taxfree er urettferdig, ressurssløsende og kostbart, og at det ikke finnes et eneste argument for at folk som reiser til Norge fra utlandet skal ta med seg alkohol, tobakk og andre varer avgiftsfritt inn i landet.

De som reiser mye tjener på det, mens andre taper på det. Staten går glipp av tre milliarder kroner i avgifter, påpeker økonomen.

– De pengene staten taper på taxfree fører til at andre skatter og avgifter blir tilsvarende høyere. Disse økte skattene må alle betale, også de som ikke handler på taxfree, sier han, og legger til et alvorsord:

– Så når du elsker de pengene du sparte på den ene utenlandsturen du tar, ikke glem at du reelt sett taper mye mer på at du må betale mer i andre skatter og avgifter. Handler du aldri på taxfree, får du ingen fordel her, men du må likevel betale mer skatt eller andre avgifter. Folk flest taper på taxfree-ordningen.