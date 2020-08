annonse

Lars Bohinen får sparken som trener for Eliteserien-klubben i fotball Aalesund.

«Styret i Aalesunds Fotballklubb har valgt å avslutte samarbeidet med hovedtrener Lars Bohinen. Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb.

Et av hovedkriteriene ved ansettelse av Lars Bohinen i 2018 var å videreutvikle klubbens trenings- og prestasjonskultur i A-laget. Vi ønsker å takke Lars for den innsatsen og samarbeidet gjennom over 2,5 år. Vinner av OBOS-ligaen i fjor blir stående igjen som et trofé i klubben. Vi ønsker Lars lykke til videre.»

Det skriver klubben på sine nettsider.

AaFK ligger sist på tabellen med sju poeng etter 15 kamper og en målforskjell på grusomme 21-46.

Lørdag tapte nyopprykkede AaFK 1-3 hjemme mot Haugesund. Lokalavisen Sunnmørsposten krevde deretter Bohinens avgang: «Klubbledelsen ikke har noe valg. Bohinens tid i klubben er over,» skrev avisen ifølge NTB.

Tidligere i sesongen mistet Eirik Horneland (Rosenborg) og Lars Arne Nilsen (Brann) trenerjobben.