Flere mener NRK prøver å vise sympati med dem som ble sprayet med tåregass under en Sian-demonstrasjon i Bergen i helgen.

Den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) var lørdag i Bergen og avholdt markering, der de ytret seg om hva de mener om islam i Norge.

Flere hundre motdemonstranter hadde møtt opp. De kastet både stein og flasker på Sians medlemmer.

Da Sian-leder Lars Thorsen uttalte at Mohammed var en falsk profet, gikk demonstrantene amok. Et titalls personer hoppet over politisperringene og angrep Thorsen, som ble slått til blods. Se video av angrepet under.

«Ungdommer»

Statskanalen NRK var på plass under demonstrasjonen.

Først fokuserte NRK på at politiet hadde gått «for hardt til verks» mot de som demonstrerte. Unge jenter til stede skyldte på politiet i intervjuer med statskanalen.

NRK hevdet også at det «var ingen organiserte motdemonstranter som gikk til angrep», og at det kun var noen «ungdommer som kom springende» og slo ned Thorsen. Flere videoklipp viser imidlertid at det ikke var ungdommer som hoppet over sperringene, men voksne menn. Se video av de som angrep politiet under.

– Bilder lyver ikke

Senere på kvelden hadde NRK intervjuet flere av dem som var blitt sprayet med tåregass av politiet.

Demonstrantene hadde beveget seg for nær de som holdt appell, og ønsket ikke å trekke seg tilbake. NRK har lagt ved et bilde i en av sine artikler, og i billedteksten under hevdes det at en av de avbildede er «en gutt», som ble sprayet av tåregass.

Mediedekningen har fått mange til å reagere på sosiale medier.

– Dette er godt voksne menn over 18 år. Bilder lyver ikke NRK, skriver en person.

-–Hvorfor viser NRK sympati med de som nettopp har slått en person til blods for å ha ytret meningen sin? Ønsker NRK et samfunn der ytringsfriheten strupes?, skriver en annen.

På NRKs Facebook-side om Sian-demonstrasjonen kom det så mye kritikk mot statskanalens dekning og de voldelige motdemonstrantene at NRK måtte minne leserne på deres egne «regler» for kommentarfeltet.

Søndag morgen har NRK laget nye saker, der de fokuserer på at politiet brukte tåregass.

– Hvorfor skal de bruke tåregass? De trengte ikke gjøre det, er en av titlene på NRK-sakene.

– Gasset

Andre reagerer på hvordan VG har fremstilt lørdagens demonstrasjon. Avisen har omtalt motdemonstranter som mener de ble «gasset».

Vi har altså nå en offentlig logikk og samtale – hvor hovedfokus er at det er synd på de som demonstrerer *sammen med voldelige demonstranter*. Fordi de også berøres av politiets maktmidler. pic.twitter.com/QzCJhxnUJO — Arild B. (@BDjup) August 22, 2020

Sian-leder Lars Thorsen har det etter forholdene bra, men har uttalt i flere intervjuer at han er skremt over utviklingen i Norge når ytringer blir møtt med vold.