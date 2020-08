annonse

annonse

En far fra Nashville, Tennesee i USA, forteller på Twitter at han vil ta sin datter på 7 år ut av 2. klassen som hun nettopp hadde startet i på Metro Schools. Dette fordi barna lærte på skolen at hvite er slemme overgripere mot mennesker med en annen hudfarge.

Faren, som kaller seg GrantB911 på Twitter, viser frem bilder og tekst fra en av lærebøkene i engelsk datteren hadde fått på skolen, som ifølge sin egen beskrivelse, «forbereder studenter i Nashville til å utmerke seg i høyere utdanning, arbeid og livet».

Les også: Antifa og Black Lives Matter er totalitære, voldelige venstreekstremister – og de må stoppes

My daughter just started second grade @MetroSchools. I will be pulling her out immediately.

Her first “English” lesson of the year is teaching her that white people are bad, mean & racist against African-Americans & Mexicans.

My daughter, 7, is not a racist nor is her family.

— GrantB911 (@GrantB911) August 14, 2020