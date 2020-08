annonse

annonse

– At ungdom går til angrep på personer for å ytre slike ytringer, da får jeg en følelse av at vi er på vei til svenske tilstander.

– Det var en lovlig demonstrasjon, sier Listhaug til TV 2 Nyhetskanalen, og understreker at selv om de fleste er uenige med Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), må de få lov til å si hva de vil uten å bli angrepet.

– De har sin fulle rett til å ytre sine meninger, sier Listhaug.

annonse

Hun mener demonstrantenes oppførsel er et tegn på manglende repsekt for ytringsfrihet og norske verdier.

– I Norge er det lov å si negative ting om profeten Muhammed. At ungdom går til angrep på personer for å ytre slike ytringer, da får jeg en følelse av at vi er på vei til svenske tilstander, sier Listhaug.

– Man skal forsvare andres rett til å ytre selv om man er helt uenig. Nå ser vi en utvikling der man går til fysisk angrep på andre og det er helt uakseptabelt.

annonse

Trine Skei Grande gir ut sin politiske selvbiografi: – Sterk kritikk av Sylvi Listhaug

– Skremt

Listhaug får støtte fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Alle blir skremt av å se på det og den typen oppførsel må slås knallhardt ned på fra politiet.

Han minner om hvordan politiet på 80-tallet slo hardt ned på Blitzere som hadde utøvd politisk vold.

– Det må slås knallhardt ned på, sier han, og maner til at man må respektere ulike syn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474