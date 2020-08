annonse

En journalist ville vite om Trump redder verden fra «satanistiske, pedofile kannibaler» på Trumps pressekonferanse tidligere denne uken.

De siste ukene har internettbevegelsen «QAnon» fått mye oppmerksomhet i mediene.

Ifølge NTB er QAnon er en nettbasert, omfattende konspirasjonsteori som har fått medvind etter at koronapandemien rammet verden. Blant annet hevdes det i dette miljøet at USAs president Donald Trump motarbeides av en global elite, at eliten driver med rituelt barnemisbruk, og at koronaviruset er del av et komplott.

Anon, som er de anonyme nettkrigerne, får sine meldinger fra «varsleren» Q. «Varsleren» Q legger ut kryptiske meldinger på 8chan, og blir republisert på undersider som qanon.pub.

Er redd Qanon

Det har vært lite skriverier i mediene om internettbevegelsen til tross for at den har vært aktiv i flere år. Men alt dette har forandret seg de siste ukene.

Både internasjonal og norsk media har begynt å skrive saker om Qanon. Blant annet har forfatter John Færseth, som tidligere har oppfordret til sensur av meninger på sosiale medier, blitt intervjuet av den etablerte pressen.

Han mener Qanon er en farlig konspirasjonsteori som må sensureres på Facebook og Twitter.

– Vi redder verden

Det ble også mye diskusjoner på sosiale medier da Trump fikk spørsmål om Qanon-bevegelsen på en pressekonferanse tidligere denne uken.

En journalist spurte den amerikanske presidenten hva han mente om Q, og deres følgere, som hevder at Trump jobber for å redde verden fra «satanistiske pedofile og kannibaler».

– Jeg har ikke hørt om det. Men er det en dårlig ting eller en god ting? spurte Trump før han fortsatte:

– Hvis jeg kan redde verden fra problemer er jeg villig til å gjøre det. Jeg er villig til å putte meg selv der ute. Og vi gjør faktisk det. Vi redder verden fra en venstreradikal filosofi som vil ødelegge dette landet. Og hvis dette landet faller, vil resten av verden følge etter.

– Dette er folk som liker meg og som ønsker at vi får løst problemene i demokratstyre byer, sa Trump.

Donald Trump on QAnon today. pic.twitter.com/u2XDTtGhg5 — Democracy 🇺🇸 Freedom (@cutry6) August 19, 2020

Facebook varslet onsdag at selskapet skal innføre begrensninger mot 1.950 grupper, 440 sider og over 100.00 Instagram-kontoer som er knyttet til QAnon, skriver NTB.

