Demokratenes politiske nestleder vil utfordre internasjonale konvensjoner som hindrer utvisning av islamister født i Norge.

Islam har i løpet av de siste årene tatt stadig større plass i Norge og Vesten. Dette har medført konflikter mellom vestlige verdier og normer på den ene siden, og reaksjonære islamske ideer på den andre. Uenigheten om hvordan dette helst bør løses er stor. Enkelte mener døren må stenges, og at islamister, også om de er født i Norge, bør kastes ut av landet.

Vidar Kleppe, som er politisk nestleder i Demokratene, anser at islamister ikke har noen plass i Norge.

– Jeg mener bestemt at alle islamister som bor i Norge, med Arfan Bhatti i spissen, snarest må fratas sitt norske statsborgerskap – og alle sine rettigheter i NAV-systemet uten opphold, sier Kleppe til Resett.

Rikets sikkerhet

Dessuten mener han at disse menneskene bør utvises fra riket.

– Alle disse farlige islamistene som hater Norge må utvises. De er faktisk en stor fare for rikets sikkerhet, sier han, og skyter inn:

– Husk at islamistene med i bosted i Norge fritt kan reise til et muslimsk land som de elsker over alt, uten problemer.

Vil utfordre konvensjoner

– Hva med islamister som er født i Norge? Kan de sendes ut?

– Jeg mener at farlige islamister som Arfan Bhatti og hans likesinnede må fratas sitt norske statsborgerskap. Om dette bryter med internasjonale konvensjoner, så er det på tide at dette nå utfordres. Norge kan ikke lenger være et fristed for islamister som hater Norge og nordmenn.

Kleppe er tydelig på at det ikke er plass til flere islamister i Norge, snarere tvert imot.

– Norge har fått mer enn nok av islamister som hater Norge og det norske folk. Reis hjem islamister. Nok er nok!