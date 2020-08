annonse

En video viser Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko som holder en rifle i hånden.

Videoen er lagt ut på Twitter og viser Lukasjenko som går ut av et helikopter på Uavhengighetsplassen i Minsk. Han skal også være iført en skuddsikker vest. Videoen oppgis å komme fra presidentens presseavdeling.

#Belarus. Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated – at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 23, 2020