Det er betydelig uro i den amerikanske byen Kenosha i Wisconsin, etter nok et tilfelle hvor en svart mann ble skutt av politiet. Natt til mandag skjedde plyndring og hærverk.

Uroen kommer etter at en video som har sirkulert på sosiale medier, der man kan se en svart mann bli skutt. Mannen går rundt en bil tilsynelatende uten å høre på politimennene som går med hevede våpen bak ham. Da han åpner bildøren, faller skuddene. Han skal ha blitt skutt sju ganger i ryggen.

WARNING: this video is extremely graphic.

Police in Kenosha, Wisconsin appear to shoot a man seven times in the back at point blank range after he ignores commands. We’re no other non-lethal methods considered, @KenoshaPolice?

pic.twitter.com/dO4VimGCky

— Julián Castro (@JulianCastro) August 24, 2020