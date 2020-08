annonse

annonse

Antallet er lavere enn i fjor, men det er noen forskjeller.

Virusutbruddet førte til stengte grener og det bremset opp de tradisjonelle rutene til Europa. Veien gjennom Hellas stopper opp, men den sentraleuropeiske ruten ble benyttet. Tall fra Frontex viser at 13.150 migranter kom den veien. Det er en oppgang på 155 prosent fra i fjor, skriver Aftenposten.

Tunisia har overtatt for Libya som utfartsåre. Hittil i år har rundt 80 prosent kommet sjøveien fra Tunisia. Det er en krig mellom ulike fraksjoner i Libya, samt at EU og Italia har lagt press på Libya for å stanse båtmigranter. En annen årsak er at redningsskip holdes igjen i Italia.

annonse

Les også: Ocean Viking er holdt igjen som følge av uregelmessigheter om bord

Tunisia er inne i en økonomisk nedgang, og den ble ytterligere forsterket da turistnæringen stoppet opp under virusutbruddet. Nå har tunisiere blitt den største gruppen sammen med migranter fra Bangladesh. De blir ikke plukket opp av redningsskip og må komme seg på egen hånd helt frem til den italienske øyen Lampedusa.

– Det er vanskelig å håndtere, sa Italias utenriksminister Luciana Lamorgese under en pressekonferanse 15. august, ifølge Reuters.

annonse

Les også: Siv Jensen: Nationen skriver at jeg vil la migranter drukne – det er useriøst å hevde noe slikt

Lamorgese sier at antallet ikke er høyere enn året før, da Matteo Salvini strammet grepet.

– Vi må sette tallene i perspektiv. Tunisia er i en dyp økonomisk, sosial og politisk krise. Vi har sett at hele familier reiser for å nå Italias territorium, sier hun.

EU har vært i møte med Tunisias president Kais Saied og han etterlyser økonomisk hjelp.