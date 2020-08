annonse

Danske myndigheter opplyser at sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og to andre medarbeidere fritas for sine oppgaver.

Tilsynet for Efterretningstjenesten (TET) meddelte i begynnelsen av august at de hadde innledet «særlig undersøkelser» av FE. Det skjedde etter at tilsynet hadde kommet i besittelse av «en betydelig mengde materiale vedrørende FE».

– Materialet har en slik karakter at tilsynet besluttet å fokusere sin kontroll av FE med henblikk på å foreta en dyptgående undersøkelse, skrev de i en pressemelding.

Nå er Findsen altså fritatt for sine oppgaver. Findsen er 55 år, jurist og har tildigere vært sjef for Politiets Efterettningstjeneste. Han overtok som sjef for Forsvarets Efterettningstjeneste i 2015.

Britiske The Telegraph skriver at undersøkelsen skal dreie seg om favorisering.