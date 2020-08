annonse

Staten i Libanon ønsker en lokal etterforskning i motsetning til befolkningens krav.

Generalsekretæren for Hezbollah, Hassan Nasrallah, sa i en tale forrige fredag ​​kveld: «Vi stoler ikke på den internasjonale etterforskningen». Sivilbefolkningen i Libanon på sin side har ikke tiltro til staten og hele systemet, og stoler derfor ikke på en lokal etterforskning. Etter revolusjonen 17. oktober 2019, er det fortsatt store protester i Beirut på grunn av korrupsjon og mangel på tillit til systemet i sin helhet. Libaneserne ønsker en internasjonal etterforskning og deretter en dom i saken om katastrofen 4. august. Franske, tyrkiske, russiske og amerikanske eksperter jobber allerede ved sprengningsstedet for å hjelpe til med etterforskningen.

Etter den store eksplosjonen i Beirut, sendte politikere i Libanon egne styrker som skjøt med gummikuler på befolkningen som protesterte. Noen ble truffet i hjertet, lever og mange i øynene. Store skader har blitt påført libanesere i protestene etter katastrofen i Beirut.

«Libanon har gjennomgått flere kriser, inkludert utbredt korrupsjon, politiske splittelser og økonomiske vanskeligheter», varslet FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi. Han ga beskjed til det internasjonale samfunnet at det burde finne langsiktige tiltak for å hjelpe landet. Men er dette nok til å redde Libanon som er under et politisk system som ikke ligner på libanesernes ambisjoner om nøytralitet for Libanon fra regionens konflikter?

Den franske presidenten Emmanuel Macron og den amerikanske ambassadøren David Hale besøkte Libanon kort tid etter eksplosjonen, som fant sted ved havnen i Beirut. De støttet befolkningen ved å bekrefte at libanesere selv må bestemme hvilket Libanon de vil ha. Hezbollah er omstridt i Libanon, spesielt etter 17. oktober revolusjonen. Selv om regjeringen i Libanon har gått av, er det er mye som gjenstår av vanstyret. Macron har fremmet et forslag om å lage en ny regjering som ikke hindres av politisk press og som har ett mål: Å redde Libanon. Han oppfordret alle berørte parter til å delta i gjenoppbyggingen av den libanesiske hovedstaden og la frem en redningsplan som kan stoppe finansiell og økonomisk kollaps, ved opprettelsen av en ny regjering «som er i stand til å ta beslutninger». Den franske presidenten ventes å besøke Libanon på nytt i september.

Hvem står bak eksplosjonen?

Mange har mistet livet i eksplosjonen, andre har mistet sine kjære. Mange ble skadet og lemlestet for livet – mistet armer, ben, og øyner. I tillegg har mange mistet arbeidslokaler, boliger, biler, personlige eiendeler og folk sitter igjen med en mørk traumatisk hendelse i livet.

Libaneserne har ikke kapasitet til å absorbere en slik mørk opplevelse etter alt strevet de har gjennomgått i det siste på grunn av den fallende økonomien og voldsomme korrupsjonen, spesielt i de siste månedene. Uansett hvem som står bak eksplosjonen – om det er Hezbollah, Israel, eller et uhell på grunn av inkompetente ledere, resultatet er ett: Død og massive ødeleggelser. Det er fryktelig.

Eksperter målte størrelsen og styrken på eksplosjonen i Beirut fra 200 til 300 tonn i form av sterke eksplosiver. Beirut, ble ødelagt av den dødelige eksplosjonen. Den blir omtalt som en av de «største ikke-kjernefysiske» eksplosjoner noensinne. Beirut-eksplosjonen ødela ikke bare boliger og næringseiendom, men også restauranter, hoteller, universiteter og mange sykehus. Det er kritisk å ha sykehus som er i stand til å fungere i en tid som dette, når tall på korona-smittede øker raskt etter katastrofen. Store tap er påført Beirut, og bare forsikrede tap i byen utgjør tre milliarder dollar.

Det er flere scenarioer for hva som er årsaken til eksplosjonen. For det første var det mange som påstår å ha hørt militærfly i området før eksplosjonen. Det er mange teorier om det var et angrep fra Israel, men ingen bevis til nå bekrefter at Israel var innblandet. Myndighetene i Israel avkreftet innblandingen i saken. Lageret brant 20 minutter før eksplosjonen. Man vurderer også at det kan være på grunn av at nitratene ble lagret på en feil måte sammen med andre eksplosive ingredienser som for eksempel fyrverkeri.

Det eksploderte etter et besøk fra sveisere på hangar nummer 12 samme dag. Det libanesiske nyhetsbyrået rapporterte at eksplosjonen var forårsaket av «utbruddet av en stor brann i avdeling nr. 12 i Beirut-havnen i et lager, hvor høye eksplosjoner ble hørt på stedet, som gjenklang i hovedstaden og forstedene». Andre mener at det var lagret eksplosiver og raketter – i tillegg til nitrat ammonium – som tilhørte Hezbollah i havnen, og ble bombet av israelske fly den dagen, eller ble detonert lokalt. Men teorien om forsømmelsen til ansvarlige i staten og i havnen har en betydelig rolle uansett.

Libanesere har ikke tillit til systemet spesielt på grunn av den utbredte korrupsjonen, særlig når det blir avdekket gang på gang at politikerne dekker for hverandres korrupsjon og driver med statlige prosjekter for egen vinning. Korrupsjonen styrkes av kvotering og kvoteinntekter og dette øker innflytelsen til korrupte ledere. I sin rolle Hezbollah har ikke utlevert noen av sine medspillere i politikken eller sine medlemmer til juridiske myndigheter.

Det har kommet frem i libanesiske medier at det er kjent at Hezbollah-styrker styrer grensene. Mange øyenvitner bekreftet at Hezbollah har kontroll over havnen i Beirut. Det er ingen hemmelighet at de har grepet over landet på samme måte som de har kontroll over flere grensestasjoner. Er det lurt i en slik situasjon at Hezbollah, som er den mektigste aktøren i Libanon, frikjennes for noen anklager i saken? Ikke desto mindre må Hezbollah fortsatt avvæpnes umiddelbart på grunn av andre åpenbare grunner, og kanskje for å unngå noen fremtidige unnskyldninger for fremtidige angrep fra Israel

Libanon er holdt som gissel.

Den libanesiske presidenten Aoun og hans parti har avtale med Hezbollah som verge over Libanon. Hezbollah har infiltrert både regjeringen og parlamentet, og sammen med Den frie patriotiske bevegelsen utgjør de en stor gruppe som dominerer staten. Hezbollahs mange uttalelser om krig mot Israel har gjort Libanon – gjennom lang tid – til en krigssone. Presidenten har allerede vært åpen om innblandingen til Iran i styringen av landet. Han bekreftet i et intervju med fransk tv at han ikke sier opp sin stilling som president, fordi han frykter for at dette vil føre til mangel på styring og ledelse av Libanon: «Det er umulig å si opp, å forlate makten er umulig, dette kan føre til et tomrom i systemet», sa han. Libanesere ble skuffet og rasende over beslutningen. Hvis libanesere må velge mellom å velge en president som samtykker med Hezbollahs visjon for Libanon, eller tomhet, velger de tomhet.

Libanon styres med ledere som fremstår med mange motsigelser, som gir ingen mening, men det er utformet for å lamme landets effektive styring. Dette gjentar seg under alle hendelser og politiske møter. Presidenten og hans parti Den Frie Patriotiske Bevegelsen, skryter av Libanons styring under tittelen «det sterke Libanon». Han erklærte etter eksplosjonen at han ikke hadde fullmakter og derfor kunne han ikke undersøke hva som var i havnen til Beirut. Det er andre ansvarlige i hierarkiet som burde ha undersøkt saken da de fikk vite om nitratammonium ved havnen. Reuters bekreftet at president Aoun og statsminister Diab fikk et brev fra libanesiske sikkerhetsfunksjonærer, som advarte statsministeren og presidenten forrige måned om at 2.750 tonn ammoniumnitrat lagret i Beiruts havn utgjorde en sikkerhetsrisiko og kunne ødelegge hovedstaden hvis den eksploderte.

Men ingen ansvarlige tok handling. Etter 20 minutters brann ved havnen, som er livsnerven til økonomien i Libanon, var ingen offentlige styrker tilstede. En brannbil fra Beirut som reagerte på brannen og prøvde å åpne døren til hangar nummer 12, ble revet i fillebiter da eksplosjonen fant sted. Ingen fikk varsel om fare for eksplosjonen ved havnen, ikke en gang etter brannen hadde startet. Kontrasten er stor til det man ser i gatene under protester, hvor bevæpnede styrker er overalt på noen få minutter. Prioriteringen viser seg ofte til å være politisert, men samfunnets velvære har vært lenge nedprioritert. Forsømmelsen er stor i mange områder og dette er blitt utålelig for sivilbefolkningen.

Libanon blør under et massivt angrep fra alle kanter under corona-tiden. Smerter, sorg og sinne overtar nasjonen. Befolkningen, og spesielt de eldre som bodde ved havnen, har ofte vært hjemme i nedstengningsperioder på grunn av corona, og noen av disse eldre døde i sin seng på grunn av eksplosjonen. En stor del av befolkningen som protesterte etter katastrofen ble skadd eller drept under protestene som etterfulgte. Selv om Hezbollahs libanesiske motstandere vet at de ikke kan vinne en konflikt mot systemet, fordi Hezbollah har et stort våpenarsenal til disposisjon, en utvidet militær infrastruktur i Libanon og lang kamperfaring, har ikke protestene tatt slutt.

Det gjenstår å se om protestene vil ties i hjel etter eksplosjonen og ødeleggelsene i Beirut. Over 300.000 beboere i byen er blitt hjemløse. I mellomtiden, ignorer verdensmaktene kravene til libanesere om å holde Libanon utenfor konfliktene i regionen. FNs sikkerhetsråd motsatte seg nylig å forlenge våpenembargoen mot Iran og dets representant Hezbollah, som utløper i oktober i henhold til atomavtalen fra 2015 mellom Iran og verdensmaktene. Dette kan medføre mer krig og vold i Midtøsten. Russland, Kina, Tysland og Frankrike blant andre stemte imot våpenembargoen, bare USA og Den dominikanske republikken stemte for å opprettholde forbudet.