Det er lenge siden jeg hørte fra stua: «Jeg vil snakke med et virkelig menneske»!

Hun som satt der ropte ut sin frustrasjon da hun oppdaget at den hun kommuniserte med egentlig var en talemaskin, en robot. Du kan snakke med roboter. Roboter har personlighet.

Åpningsreplikken er som regel: «For english, press nine». Denne roboten er av det maskuline slaget, med en dyp, innsmigrende testosteronstemme. Så kommer robot nummer to i et lysere stemmeleie. Den snakker i det minste norsk: «Du får nå fire valg. Gjelder det bredbånd, tast 1, gjelder det TV tast 2, gjelder det….» Eller du kan bli møtt med følgende: «Fortell med noen få ord hva saken gjelder». Du svarer: «Nettbank». «Det gjelder nettbank»? «Ja». Det er intet tastevalg for de som vil snakke med et virkelig menneske. Da må du vente. Lenge. Så kommer heismusikken, bare avbrutt av en ny stemme: «Du kan chatte med oss på www.dittogdatt.no. Chatte? Hva er det? Jeg vil ikke chatte! Jeg vil snakke med et virkelig menneske!

Stadig flere bedrifter, etater og institusjoner stimulerer digitaliseringen. På hjemmesiden skal du lete lenge for å finne et telefonnummer. Den digitale kontaktadressen er langt lettere å finne. De vil ikke ha telefoner. Årsaken er opplagt. Da trenger de ikke å holde seg med sentralbord, og de vil ikke bli avbrutt av telefoner. Ved hotellbestilling kan du få rabatt hvis du bestiller på internett. Også på legekontorene er det blitt slik. Du må logge deg inn på helsenorge.no eller bestille time i pasientskyen. Dette for å spare noen kroner på en ekstra sekretærstilling.

For oss som liker oss bedre på landjorda enn i skyen, er tilværelsen blitt mer problematisk. Storforbrukerne av helsetjenester er eldre mennesker. De er ikke vokst opp med internett, og er i ferd med å bli det jeg vil kalle funksjonelle analfabeter. De eldre må ha hjelp av pårørende for å navigere i det digitale landskapet. En ydmykende og uverdig situasjon for dem som etter et langt arbeidsliv fortjener respekt. Tidligere var det de eldre som satt med erfaring og kompetanse. Nå er det motsatt: De unge besitter en digital kompetanse vi andre bare kan drømme om. Da vi kjøpte vår første smarttelefon, ble vi fortalt av selgeren at dersom det var noe vi lurte på, kunne vi bare spørre den første og beste ungdom vi traff på gata. Det er sant. Når det kommer til ny teknologi, er vi ikke bare passert av våre barn, men også av våre barnebarn.

Kristin Halvorsen skal en gang ha uttalt: «Nå er kunnskapen bare et tastetrykk unna». På denne måten tok den tidligere kunnskapsministeren et oppgjør med «puggeskolen». Ja, det er utrolig hva den lille «boksen», som også kan brukes til å ringe med, kan varte opp med av ulike tjenester, men kunnskap: Nei! I min verden er det stor forskjell på informasjon og kunnskap. Kunnskap er noe som sitter inne i hodet på den som besitter den. Informasjon er ubearbeidede data. Data som ved refleksjon og læring kan omsettes til kunnskap.

Den digitale informasjonsflyten er symptomatisk for vår flyktige tid. Vi blir foret med en uendelig strøm av uvesentligheter. Nettavisene er fulle av kjendiseri, sex, trender og helsestoff. På samme måte som materielle gjenstander vi omgir oss med ikke er ment for å vare, er den digitale svadastrømmen flyktig, ikke egnet til stort annet enn å pirre nysgjerrigheten, til øyeblikkets tilfredsstillelse. Det genererer klikk til glede for annonsører og eiere. Den ustanselige informasjonsstrømmen fører til en rastløs leting etter sensasjoner, til stimulans, til noe som appellerer til følelser, til noe som kan glede eller forarge, men som sjelden er opplysende.

På samme måte som informasjon er forskjellig fra kunnskap, er intelligens forskjellig fra klokskap. Begge begreper er kognitive egenskaper, men mens klokskap også fordrer intelligens, kan intelligens eksistere uten klokskap. Ren intelligens kan være kald og kynisk. Klokskap er noe mer, noe som også innbefatter en moralsk dimensjon. Hvilket bringer meg tilbake til utgangspunktet: Hvor klokt er det å tvinge fram en samfunnsutvikling utelukkende basert på effektivisering? Der mennesker erstattes av roboter. Der en god gammeldags papiravis erstattes av en lysende skjerm. Der postkassen snart kan hektes ned av stativet til fordel for Altinn og Digipost. Der pengesedler forsvinner. Vi holder oss nå med en egen digitaliseringsminister. Under koronakrisen arbeider de som kan fra hjemmekontor. Jeg spår at mange av dem aldri vil komme tilbake til kontorlandskapet, i alle fall ikke på heltid. Den digitale hverdagen er blitt det normale og utviklingen vil bare akselerere.

Våre fysiske omgivelser tilpasses for å imøtekomme ulike funksjonshemninger. Kravet er universell utforming av kontorer, serveringssteder og transportmidler. Utemiljøet skal være tilgjengelig for alle. Det er bred aksept for at alle skal kunne bevege seg fritt og nyte godt av tjenester uavhengig av funksjonsnivå. Diskriminering er forbudt. Det er endog lovfestet. Men hva med kommunikasjon i alle avskygninger. Hvor universell er den? Hvordan er tilgjengeligheten til offentlige etater, bank, forsikring, osv. for den som er digital analfabet. Det gjelder svært mange av den eldre generasjonen. Alle dem som var vant med å yte uten å klage. Tiden har løpt fra dem. Til hun som satt i sofaen og intetanende pratet med en talemaskin, måtte jeg bare konstatere: Denne verden er ikke for oss.