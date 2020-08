annonse

annonse

Jon Helgheim (Frp) er rasende på TV 2 etter et oppsiktsvekkende intervju med USA-korrespondent Fredrik Græsvik. Nå etterlyser han reaksjoner fra medienorge og norsk journalistlag.

De siste ukene har det vært munnhuggeri mellom Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim og TV 2-journalist Fredrik Græsvik. Helgheim har hevdet at Græsvik er en løgner og at han ikke er ærlig i sin rapportering om Donald Trump.

Det hele startet da Græsvik hevdet på twitter at USAs president ønsket å «vrake demokratiet».

annonse

Mange reagerte med sinne og Medier24 tok til slutt kontakt med nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 og spurte om de fremdeles hadde tillit til Græsvik som journalist. Solbrække uttalte at Græsvik hadde hennes «fulle tillit».

En form for hevn

Nå er Helgheim igjen i strupen på TV 2-journalisten.

annonse

Da Fredrik Græsvik ble intervjuet av TV 2 Nyhetskanalen i forrige uke hevdet han at «pressen hadde behandlet Donald Trump bedre om han hadde inngått en eller annen form for kontrakt og vært hyggelig mot oss».

Græsvik la deretter til at Trump er den som «legger opp til konflikt» med pressen.

Helgheim ble sjokkert over intervjuet og krever nå at norsk journalistlag reagerer.

– Dette er det drøyeste jeg har hørt fra en journalist. Han sier rett ut at pressen driver utpressing og behandler Trump dårlig fordi Trump ikke vil inngå en kontrakt med pressen og være hyggelig mot dem. Hvor er Norsk journalistlag? Kan TV 2 leve med dette? Er medienorge enig? spurte han på Twitter.

Dette er det drøyeste jeg har hørt fra en journalist. Han sier rett ut at pressen driver utpressing og behandler Trump dårlig fordi Trump ikke vil inngå en kontrakt med pressen og være hyggelig mot dem.

Hvor er @Journalistlag? Kan @tv2nyhetene leve med dette? Er medienorge enig? pic.twitter.com/XTtVII9Tgx — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 23, 2020

Flere i kommentarfeltet mente at stillheten blant de andre journalistene var et tegn på at de er enig med Græsvik.

annonse

– Har aldri hørt noen reagere på dette, så vi må gå ut ifra at journalistkolleger og medienorge er enige ja, svarte Helgheim.

Fredrik Græsvik ble tilbakekalt etter et lengre opphold som journalist i Midtøsten av TV 2. Kanalen hevdet at Græsvik ville returnere til Midtøsten og at han bare var hjemme på ferie, ettersom det kom mange spekulasjoner på at TV 2-journalisten ble sparket fra midtøsten-jobben.

I 2017 sendte TV 2 Fredrik Græsvik til USA for å dekke amerikansk politikk.