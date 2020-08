annonse

Miljøpartiet De Grønne betegner beslutningen om å bygge ut E18 i Bærum for «tidenes miljøsvik» og retter hard skyts mot Arbeiderpartiet.

NTB melder at MDG trakk seg mandag fra fylkesstyret i Viken etter at samarbeidspartner Ap går inn for at det skal bygges ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Oslo-regionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier Berg videre og opplyser at hun har bedt om et krisemøte i byrådet i Oslo for å drøfte situasjonen som er oppstått, legger hun til.

Nylig avgått fylkesråd for MDG i Viken, Kristoffer Robin Haug, sier dette er et prosjekt på bilens premisser.

– Det vil føre til flere biler, mer utslipp og mindre penger til buss, bane og gang- og sykkelveier, sier Haug.

Han mener det er Ap som bryter med MDG, ikke omvendt.

– Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det sier seg selv at vi i MDG ikke kan fortsette i fylkesrådet. Arbeiderpartiet bryter med oss, avslutter han.