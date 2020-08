annonse

annonse

Nettavisen spekulerer i Resetts snarlige konkurs. Det stemmer dårlig med den faktiske situasjonen.

Nettavisens skrev i en overskrift forrige uke at «Resett sliter: tar desperate grep». De henviste deretter til en annonse hvor vi skriver: «Vi trenger lesernes hjelp!» Slike annonser har vi forøvrig hatt liggende ute på Resett siden 2018. Det er ingen hemmelighet at det er donasjoner og abonnement som holder hjulene igang.

Men det var en interessant korrespondanse med Nettavisen-journalist Espen Teigen som ledet opp til artikkelen. For det var tydelig fra begynnelsen at han hadde bestemt seg for hva vinklingen skulle være. Han sendte meg en SMS:

annonse

– Hei! Så gjennom regnskapene deres. Ser ikke bra ut, spesielt i lys av korona. Tid til en prat?

Dette var en litt uvanlig tone fra en mann som har vært positiv til Resett. Jeg ba ham derfor sende spørsmål på epost. Da kom følgende:

Jeg har lest gjennom regnskapene de siste to årene. Spesielt det siste viser at underskuddet øker, og det er et rimelig akutt behov for ny egenkapital. Samtidig ser jeg nye annonser fra dere på Resett.no med «Hjelp for å overleve».

annonse

– Er Resett i ferd med å gå konkurs hvis man ikke får en betydelig innsprøytning med kapital snart?

– Hvor lenge har dere penger til å drifte?

– Koronaviruset har nok kuttet inntektene for de fleste mediehus. Hvordan rammer dette Resett?

– Hvis dere ikke er nødt til å gå konkurs – hva er det som gjøres for å snu skuta?

Fra disse spørsmålene kunne man jo ble helt nervøs på Resetts vegne. Står det så dårlig til hos oss. Mitt svar var:

Jeg vet ikke helt hvordan du leser regnskap, men underskuddet vårt øker ikke. Du kan sitere meg på dette: annonse Underskuddet på Resett ble redusert med 1,1 million fra 2018 til 2019. I 2018 var underskuddet 2,4 millioner, mens det ble redusert til 1,3 millioner i 2019. Vi doblet samtidig inntektene fra 3,9 millioner i 2018 til 7,74 millioner i 2019. Trenden er således positiv. Likevel er vi ikke fornøyd med underskuddet i 2019, og vi håper å kunne komme i balanse i 2020. Vi har allerede tatt grep for å kutte kostnader og har også måttet legge om måten vi jobber på etter at NTB påla oss særlige restriksjoner i måten vi kan bruke stoffet deres på. Annonseinntektene til Resett utgjorde mindre enn ti prosent av inntektene før coronakrisen og vi har således ikke blitt rammet direkte slik mange andre medier har. Det er leserne som sørger for at Resett overlever og fra dem har donasjoner og abonnement holdt seg bra oppe selv etter coronakrisen. Mange norske medier baserer seg på statlig støtte for å unngå konkurs, for Resett er ikke det noen mulighet. Vi må levere et produkt som er godt nok til at leserne spytter inn de pengene som skal til for å holde driften i gang. I kombinasjon med at vi har kuttet kostnadene i 2020 tror jeg Resett klarer seg videre. Vi har stadig flere lesere og det er ingen grunn til at den veksten stopper opp. Resett er under tre år gammel. Blir det behov for en ny emisjon, vil dette bli diskutert i styret og med eksisterende aksjonærer, men det er uansett ikke umiddelbart forestående.

Kommentar

Til tross for dette svaret maste Teigen videre om at vi virket desperate osv. Muligens har Nettavisen dyp omtanke og bekymring for Resetts videre eksistens.

Saken er imidlertid den at vi ser ut til å komme oss greit inn i 2021 uten behov for emisjon og kapitalutvidelse. Vi har et vedvarende behov fra støtte fra dere lesere, noe vi jo også opplyser dere om med jevne mellomrom. Og lesernes innsats har resultert i en dobling av inntektene fra 2018 til 2019. 2018 var det første fulle året med drift i Resett.

At vi har behov for og er helt avhengige av donasjoner og at dere lesere tegner abonnement er altså ikke noe nytt. Og underskuddet vårt gikk ned i 2019, og ikke opp slik Teigen hevdet.

Men det var alarmisme i artikkelen, og Nettavisen fulgte opp med å spørre leserne sine om de trodde Resett kom til å overleve. Og hele 33 prosent av Nettavisens lesere har svart at de ikke tror vi klarer oss.

Jeg vet svært mange er opptatt av at Resett fortsetter å levere journalistikk og meningsstoff som utfordrer de etablerte medienes vinkling. Mange mener vi er nødvendige og som noen har uttrykt: det ville vært et stort tap om Resett måtte legge inn årene.

Det er jeg enig i. Og det er heller ikke slik at den økonomiske situasjonen er helt trygg eller uten bekymring. Vi har en relativt liten kapitalbuffer og er avhengige av at leserne bidrar jevnt og trutt. Men donasjonene kommer inn, og vi er på ingen måte på konkursens rand riktig ennå. Og jeg lover dere også at vi kommer til å gi beskjed om det blir kritisk, slik vi har gjort tidligere. For vår erfaring er at dere trår skikkelig til når dere forstår at det er nødvendig med en ekstra innsats.

Jeg mener vi skal ha en kontrakt med dere lesere om å informere om situasjonen og de behov vi har. Men jeg ønsker heller ikke å overdramatisere for å få økt donasjonene. Vi skylder dere å være oppriktige med situasjonen. Og den er at vi trenger deres hjelp hele veien, men at vi nå kan klare å være i balanse i 2020 hvis utviklingene fortsetter. Dere kan hjelpe oss med det med å donere her eller ved å tegne abonnementer her.

Vipps nummer 124526.

Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474.

Utsiktene til at Resett nærmer seg balanse i 2020 skyldes også at vi som nevnt over har kuttet i kostnader. Når man går med underskudd, bør man som sunn bedriftsøkonomisk tiltak se etter måter å fylle gapet både med å øke inntektene, men også å se etter muligheter for hvordan driften kan rasjonaliseres og gjøres billigere uten at det går ut over kvaliteten.

I mars og april tok vi en runde på kostnadene, i lys av usikkerhet om hvordan økonomien for våre abonnenter og øvrige støttespillere ville bli påvirket av coronakrisen. Vi identifiserte noen mulige kutt, som ble introdusert fra 1. juni. Dette passet også inn i omleggingen vi måtte gjøre etter at NTB nektet oss kommentarfelt på sine artikler.

Etter omleggingen klarer vi fortsatt å produsere 30-35 egenproduserte artikler hver eneste dag. I tillegg modererer vi mellom 2-3000 kommentarer hver dag på Disqus i tillegg til utallige flere på Facebook.

På inntektssiden er det donasjoner og abonnement som utgjør i overkant av 40 % av inntektene hver. Annonser utgjør ca. 10 prosent.

Nyheter

Senere i høst kommer vi til å introdusere en nettbutikk med noen effekter. Vi hadde en nettbutikk for et drøyt år siden, men vi la den ned fordi tollkostnadene for kundene våre ble for høye. Nå kjører vi et nytt system hvor vi skal drifte bestilling og utsending selv her fra Norge. Vi håper dere finner noe der å kjøpe.

I tillegg kommer det ut to nye bøker på Resett Forlag denne høsten. Den ene er en spennende beretning om Shurika Hansens «kamp for frihet». Hun kom til Norge fra Mogadishu som 12-åring og er nå blitt en kompromissløs forsvarer av vestlige verdier. Ja, vestlige verdier som noen mener er truet av alliansen mellom venstresiden og islam.

I den andre boken vi gir ut er det undertegnede som skriver om de intellektuelle røttene til den identitetspolitikken som nå gir seg utslag i utestengning og generell intoleranse fra deler av venstresiden og som har sneket seg inn mot sentrum. Hva står på spill når vi deler inn samfunnet i overgripere og undertrykte og hvordan bør de som verdsetter individualisme og ytringsfrihet på høyresiden respondere? Det er også en bok om hvordan multikulturaklismen ble en realitet etter andre verdenskrig og hvordan demografien har endret oss.

Økonomisk prøver Resett å få flere ben å stå på, og som det skal være i et kapitalistisk system basert på konkurranse, har styret og daglig leder hele tiden kniven på strupen for å lage et produkt folk er villige til å betale for. Nettavisen velger å kalle det «desperat», men det er ikke slik vi opplever det selv. Tvert imot har vi hatt god oppbakning fra dere lesere, og hvis dere fortsetter å donere og tegne abonnement samtidig som vi er kritiske til vår egen pengebruk, er jeg overbevist om at Resett har kommet for å bli.

Nettavisens spekulasjoner om Resetts nært forestående død er således en smule overdrevet. Men nå er da også Espen Teigen kjent som en god spinndoktor.