Humor som for få år siden var på TV, er i dag bannlyst. Ingen skal bli krenket.

– En gang var det de venstreliberale som kjempet mot all slags sensur, for fri humor, fri kunst, fri sex, fritt ord. Ikke nå lenger. Nå er oppgaven å skape «trygge rom» og merke litteratur med «trigger warnings». Ingen skal bli fornærmet. Ingen skal få sin tenkning utfordret av nye impulser, skriver Åsa Linderborg i Klassekampen.

Åsa Linderborg var kulturredaktør i Aftonbladet, men sluttet etter #metoo. Hun kalte pressens omtale av sin tidligere Aftonbladet-kollega Fredrik Virtanen, for det største overgrepet i svensk pressehistorie.

Linderborg spør om en kan spøke om alt, men hun mener det har blitt vanskeligere, og bruker et eksempel om en som skulle parodiere rappere og sang låten «Knulla barn». Men da ble han beskyldt for å normaliserte pedofili. Slik endte komikerens karriere.

– Vi lever i en mer og mer konservativ tid. Ikke sjelden er det de progressive som patruljerer moralens grenser, sier hun, og siterer Alex Schulman som beskriver dagens Sverige: «Før skrudde man av eller byttet kanal hvis man ikke ville høre mer. Nå arbeider man aktivt for at ingen annen heller skal få høre på.»

Åsa Linderborg trekker frem et annet eksempel, det var om en kjent person som skrev følgende på Instagram: «Boobs prove that men can focus on two things at once.» Hun sier at den vitsen kan man tolke på ulike måter, for eksempel om menns seksualdrift og påstått dårlig kapasitet når det gjelder multitasking. For feministene var det bare første trinn i normaliseringen av vold mot kvinner.

Åsa Linderborg forteller om et populært spill i Sverige «Rackare», men det må en spille bak lukkede dører. Det er veldig morsomt, men også veldig ukorrekt.

– Vi har skreket av latter – og dagen etter møtt opp for å utføre våre engstelige og iblant løgnaktige jobber som journalister, opinionsdannere, forfattere. Litt mindre frustrerte og dermed forhåpentligvis litt bedre tenkere, avslutter den tidligere redaktøren.