Økonom Harald Magnus Andreassen vil fjerne taxfree, men det vil ikke de som selger det.

– Taxfreeordningen virker underlig ved første øyekast, men den fungerer bra, svarer Haakon Dagestad på NRK Ytring. Han er kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway AS

Han sier at taxfree-butikkene på norske flyplasser gjør at nordmenn slipper å handle i utlandet og at arbeidsplasser, skatt og avgifter havner i statskassen. De bidrar med hele 2,5 milliarder årlig til Avinor.

– Men det måtte altså stengte grenser til for at vi klarte oss uten taxfree, ifølge en kronikk på Ytring av Harald Magnus Andreassen, skriver han, og legger til:

– Men så fort grensene «åpnes» og nordmenn igjen reiser vil nordmenn handle i utlandet når de uansett er på reise. Alternativt må man ha null i kvote, som trolig det eneste landet i den vestlige verden. Da må nok Tolletaten bli Norges største arbeidsgiver for å håndheve de nye reglene.

Dagestad skriver at Andreassen gjør flere grunnleggende feil når han tror at nordmenn som enten skal til utlandet eller kommer fra utlandet ikke kommer til å handle med seg varer fra andre land hvor alkohol og tobakk er mye billigere enn hva de er i Norge.

– Han [Andreassen] mener det ikke finnes noen grunner til å handle ut over å spare penger. Men man trenger vel ikke være samfunnsøkonom for å skjønne at folk vil strekke seg langt for å kjøpe varer til lave priser, svarer kommunikasjonssjefen i Travel Retail Norway AS, og tilføyer:

– Hvordan Andreassen i tillegg avfeier at våre 1200 medarbeidere mister jobben som en bagatell, sier dessverre mye om menneskesynet hans, men jeg skal la det ligge i denne omgang.