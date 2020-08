annonse

President Donald Trump gjorde narr av journalistene under pressekonferanse.

I forrige uke avholdt Demokratene sitt landsmøte der de nominerte Joe Biden som kandidat til å utfordre president Donald Trump i årets valg.

I Norge har mange reagert på den etablerte pressens dekning under landsmøte. Resett-redaktør Helge Lurås hevdet blant annet at NRK og de andre mediene har valgt side i hvem de støtter under presidentvalget, og skrev i en kommentar at «NRK mobiliserer bak Joe Biden».

Trollet journalister

I USA har det også vært mange gladsaker fra de venstreorienterte mediene som er i overtall. CNN, MNBC, New York Times, er noen av de største mediehusene og som mange mener er støttespillere for Demokratene.

På en pressekonferanse i helgen trollet president Trump mediene da han ønsket de velkommen.

– Det er godt å se alle sammen. Håper dere hadde en fantastisk helg på landsmøtet deres, sa Trump med et smil om munnen.

På twitter er det mange som storkoser seg over trollingen til Trump. Se reaksjoner under.

.@realDonaldTrump to the media: "It's good to see you all. I hope you had a great weekend at your convention." 😂😂😂pic.twitter.com/aqqRQjhyk4 — The First (@TheFirstonTV) August 23, 2020

Ha Ha Ha Ha Ha….That just made my whole day. I just love our President. God love and protect the man. — Rook (@chess_queen) August 23, 2020

Mandag starter imidlertid landsmøtet for Trumps parti Republikanerne.

Det er usikkert om den etablerte pressen i Norge vil fokusere på det positive rundt landsmøtet, eller om de vil ha en negativ vinkling.