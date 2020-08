annonse

Demokratanes presidentkandidat Joe Biden varslar full nedstenging av økonomien om han kjem til makta 3. november.

Det kom fram under det fyrste fellesintervjuet med Biden og hans visepresident-kandidat Kamala Harris. Intervjuet vart skipa av ABC News, og fann stad 21. august med David Muir og Robin Roberts som utspørjarar.

– For å få landet til å gå rundt og økonomien til å veksa, og halda folk sysselsett, må du fiksa viruset, du må gjera noko med viruset, meiner Biden.

Biden varslar at han vil stengja ned økonomien – ein såkalla second lockdown – om dette viser seg naudsynt.

– Eg vil stengja han ned. Eg vil høyra på vitskapsmennene, slår Biden fast.

– Eg vil auka skattane for alle som tener over 400.000 dollar. […] Dei særs velståande lyt betala sin del (a fair share), seier presidentkandidaten.

– Så ingen nye skattar frå 400.000 og nedover, spør Muir.

– Ingen nye skattar, det ville ikkje vera naudsynt å [snøvling], svarer Biden.

– Du snakkar om småbedrifter, skal du auka skattane for småbedrifter, fiskar Muir for å avdekkja om Biden held tilbake opplysingar som kan vera upopulære.

– Eg snakkar om … Eg snakkar om verksemder som faktisk … Høyr no her, du har nitti prosent av verksemdene [som] er familiedrivne bedrifter (mom and pop businesses) der ute som tener … Som har færre enn 50 tilsette. Det vert ingen skatteauke for dei.

Afroamerikanarar først

– Mr. Vice President, du har sagt at folk døyr på grunn av [Trump-administrasjonens] forsømming. Klandrar du president Trump for liva som er gått tapt, spør Muir.

– Eg klandrar han ikkje for COVID-krisa. Eg klandrar han for å gå sin veg og ikkje ta tak i løysingane, seier Biden.

– Det å seia at dette går over av seg sjølv, at eit mirakel skal skje, me har dette snakket om crazy ting som bleikjemiddel og å bruka, eg meiner, det er berre, han har ikkje lytta til vitskapsmennene, fyrer Biden laus.

Deretter vert Harris spurd om folk med mørk hud (communities of color), som er hardast råka av COVID-19, lyt få vaksine før andre. Dette kan ho langt på veg stadfesta.

– Det gjer meg vondt at svarte familiar eig ein tidel av velstanden som kvite familiar har. Det gjer meg vondt at svarte og latinoar har to gonger større sannsyn for å døy av COVID enn kvite har, utdjupar Harris.

– Det gjer meg vondt at når du ser på ulikskapene, og alt frå helsestell til utdanning, [finst det] verkelege raseulikskaper som har rot i systemisk rasisme, meiner ho.

Tek til motmæle

Mot slutten tek Biden eit oppgjer med spekulasjonane om hans kognitive helse. President Donald Trump, som Biden skal utfordra i valet 3. november, har ymta om at Biden byrjar å verta dement.

– Watch me. Mr. President, watch me. Sjå på oss to. Sjå på oss begge, kva me seier, kva me gjer, kva me kontrollerer, kva me veit, kva form me er i. Come on, yppar Biden.

– Dette er, høyr no her, eg meiner det er eit legitimt spørsmål å stilla til alle som er over sytti år gamle om dei er fit eller ikkje og om dei er førebudd, held han fram.

– Lat oss leggja bort åtaka. Amerikanarar hugsar at Ronald Reagan var 77 år gammal då han gjekk av som president, du kjem til å vera 78 når du tiltrer, og du har sjølv sagt at du er ein overgangskandidat. Betyr det president i éin periode, kva betyr det, spør Muir.

Dette vert blankt avvist av Biden, som gjer det klart at han vil sitja som president i åtte år, heilt fram til januar 2029.

– Absolutely, seier Biden.