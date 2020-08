annonse

annonse

Forfatter og samfunnsdebattant Espen Goffeng er oppgitt over at MDG-politiker Shoaib Sultan allerede har konkludert at politidrapet på en svart mann i USA i helgen var rasistisk motivert.

Natt til mandag brøt det ut fullstendig kaos i byen Kenosha i Wisconsin, etter nok et tilfelle hvor en svart mann ble skutt av politiet. Flere svarte mennesker knuste butikker, plyndret og gjorde hærverk på offentlige bygninger.

De ropte også «Black Lives Matter». Natt til tirsdag fortsatte opptøyene der bygninger ble satt i brann og biler ble knust.

annonse

And the fires continue in #Kenosha in the second night of BLM rioting. pic.twitter.com/AAILf7Nv8V — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020

Black Lives Matter terrorists are still on the loose in Kenosha Wisconsin. Night 2. pic.twitter.com/pcSyD2RuNI — Mark Dice (@MarkDice) August 25, 2020

Skutt av politiet

annonse

I videoen som kan sees lenger ned i artikkelen kan man se mannen som ble skutt av politiet.

Ifølge politiet skal mannen ha nektet å overgi seg og prøvd å rømme fra politiet til fots. Mannen skal ifølge politiet ha båret en kniv og at de skjøt han først med elektrosjokkvåpen.

Mannen reagerte ikke på elektrosjokkvåpenet og gikk mot sin egen bil for å hente en pistol. Da han åpnet døren og tok etter pistolen ble han skutt av politiet.

WARNING: this video is extremely graphic. Police in Kenosha, Wisconsin appear to shoot a man seven times in the back at point blank range after he ignores commands. We’re no other non-lethal methods considered, @KenoshaPolice?

pic.twitter.com/dO4VimGCky — Julián Castro (@JulianCastro) August 24, 2020

Refser Sultan

De som tok til gatene og satte fyr på bygninger i helgen hevdet at mannen ble skutt kun fordi han var svart. Det gjorde også MDG-politiker Shoaib Sultan etter å ha lest saken til Dagbladet.

annonse

– Vi trenger mer, ikke mindre, fokus på rasismen, skrev han og linket til saken.

Forfatter og samfunnsdebattant Espend Goffeng ble oppgitt over Sultans konklusjon.

– Du har ikke noe grunnlag for å konkludere med at dette har noe med rase å gjøre. Og du vet like lite som resten av oss om situasjonen før dette skjedde.

– Enhver politibetjent i USA må regne med at enhver person som strekker seg inn i en bil på denne måten kan gå etter et skytevåpen. Det samme skjer med hvite jevnlig. Forskjellen er at du må lete opp de videoene på YouTube på helt på egenhånd. De havner ikke i aviser, og dette vet du, skrev Goffeng.

Yrkeskriminell

Den svarte mannen som ble skutt av politiet var også etterlyst og hadde et langt rulleblad med mange kriminelle dommer bak seg.

Goffeng mener politikere bør slutte å konkludere og spre narrativer i slike tilfeller.

Han mener også at Sultan bør fremlegge undersøkelser som hevder at politiet i USA er rasister som skyter svarte på grunn av deres hudfarge, hvis de finnes.

– Du kan finne en seriøs undersøkelse som viser at det er rasistisk bias i dødelig vold fra politiet (at hvite politifolk skyter svarte uforholdsmessig ofte), så kan du legge den frem. Jeg regner med at du er kjent med at det finnes flere som konkluderer med det motsatte. Det er ikke bra i lengden å basere hverken politikk, narrativer eller aktivisme på ting som ikke stemmer, avslutter Goffeng.