«Hadde de vært tyst dersom angrepene var rettet mot en antirasistisk organisasjon?»

Det var lørdag Sian-leder Lars Thorsen skulle tale på Festplassen i Bergen . Til tross for massivt politioppbud lykkes flere motdemonstranter seg over sperringene. De gikk til angrep på Thorsen slik at han blødde fra hodet.

Angrepet har provosert mange og nå stiller Fremskrittspartiets nestleder Syvli Listhaug spørsmål om hva regjeringen foretar seg.

«Det har snart gått tre døgn siden voldshendelsen i Bergen. Hvor er justisminister Monica Mæland, som er den øverste ansvarlige for politiet?», spør hun på Facebook. Hun mener det er «utrolig å se at politiet står alene i å forsvare seg mot de anklagene som nå kommer blant annet fra lokale personer i SV og Ap fordi de har gjort jobben sin.» «Hvor er Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken som vanligvis er raskt ute med å kommentere denne typen hendelser dersom noen er utsatt for denne typen vold? Hadde de vært tyst dersom angrepene var rettet mot en antirasistisk organisasjon? Tausheten er påfallende. Dette handler ikke om SIAN men om ytringsfrihet og om å stå opp for politiet», påpeker stortingsrepresentanten som selv har vært justis- og beredskapsminister i Solberg-regjreingen. Artikkelen fortsetter. ETTERLYSNING- del gjerneDet har snart gått tre døgn siden voldshendelsen i Bergen. Hvor er justisminister Monica… Publisert av Sylvi Listhaug Tirsdag 25. august 2020 Hun skriver at FrP gir politiet full støtte for deres håndtering av voldelige demonstranter i Bergen. «Bruk av tåregass er en relativt moderat form for maktbruk når demonstrasjoner blir voldelige og politiet må gjenopprette lov og orden.» Hun fortsetter med å skrive at hun hadde forventet at Monica Mæland med en gang gikk ut og forsvarte politiets håndtering av aggressive og voldelige demonstranter. «Det er oppsiktsvekkende at hun er taus på tredje døgnet», skriver Listhaug. Les også: Sterk medlemsvekst for SIAN etter blodig demonstrasjon i Bergen Tvunget til å svare

Nå kan også Monica Mæland (H) bli nødt til å svare. Silje Hjemdal er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og ble valgt inn fra Hordaland, som nå er en del av Vestland fylke.

Etter angrepet på Sian-leder Lars Thorsen, etterlyser hun nå sterkere politi.

«For få dager siden demonstrerte Sian i Bergen. Motdemonstranter forserte sperringene på Festplassen, og angrep Sian-leder Lars Thorsen med slag og spark. Både internasjonalt og nasjonalt ser vi en økende trend der voldelige demonstranter angriper politi og meningsmotstandere. Vi ser også at flere politikere på venstresiden forsvarer vold mot politi og meningsmotstandere. Politisk vold og gjentatte krenkelser av ytringsfrihet kan ikke godtas i et sivilisert demokrati. Vil statsråden ta initiativer til å støtte og styrke politiet?», skriver hun i et spørsmål til justisminister Monica Mæland (Høyre).

Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.