En gruppe konservative studenter er bekymret for manglende meningsmangfold i akademia.

Mandag stod to medlemmer i Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) på stand på UiO på Blindern, for å oppmuntre til meningsmangfold blant studenter.

FAKS ble stiftet 17. mai 2017. Siden har de sett en vekst i medlemsmassen som er få studentforbund forunt, og i dag har de 137 betalende medlemmer på landsbasis, hvorav over 100 tilhører lokallaget i Oslo.

– Hensikten med å starte FAKS var å utfordre det politisk korrekte meningspolitiet i akademia, sier Philip Sverre, som var en av de to FAKS-medlemmene som stod på Blindern mandag, til Resett.

Trump 2020

På seg hadde han en rød cap med påskriften «Trump 2020».

– Hvorfor Trump-capen? Ikke alle norske konservative er begeistret for Trump.

– Det er bare for å vise at vi har takhøyden. FAKS er en paraplyorganisasjon for ulike konservative, deriblant agrarkonservative, liberalkonservative og andre. Dette innebærer at man også kan være den typen konservative (Trump-supportere, red.anm.) som medlem hos oss, sier Sverre.

– Men å like Trump er ikke noe krav for å få være med, understreker han.

Vil heve takhøyden

Han forteller at FAKS har ønsket å heve takhøyden og øke meningsmangfoldet i akademia, og at man derfor har invitert stemmer som ikke anses for å være politisk korrekte.

– Vi våger å invitere ulike folk til oss. Vi har hatt Christian Tybring-Gjedde hos oss. Asle Toje også. Vi prøver å heve takhøyden, sier Sverre.

Demonstrerte meningsmangfold

FAKS-studentene ønsket med sin stand å markedsføre sitt studentforbund, i kjølvannet av den mediale oppmerksomheten som er viet meningsmangfold i akademia den siste tiden.

– Vi trenger mer mangfold i meninger.

– Hvordan har responsen vært på standen deres?

– Vi har snakket med folk her, folk kommer bort og spør hvem vi er, hva greia med Trump-capen er. Men det har ikke vært noe hat. Ikke noe annet enn at vi fikk noen lange blikk, sier Sverre, og ler.