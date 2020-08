annonse

Til tross for rekordmange klager under NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, hevder kringkastingssjefen at «det norske folk stoler på NRK».

Thor Gjermund Eriksen ble i 2012 ny NRK-sjef etter at han hadde vært redaktør i Dagbladet. Han har dessuten politisk bakgrunn i det sosialistiske partiet SV.

Normalt ville NRK ha skiftet ut lederposisjonen etter seks år, men Eriksen fikk fornyet tillit i 2019 med seks nye år. Dette til tross for at NRK har fått massiv kritikk under hans ledelse. Det var en regjering bestående av Høyre og Frp som ga Eriksen fornyet tillit.

Klagerekorder mot NRK

Blant annet ble det klagestorm mot NRK og Eriksen da statskanalen nektet en nyhetsoppleser å bære det kristne korset under nyhetssendinger. Saken blusset opp igjen da NRK mottok en ny klagestorm da de laget programmet «Faten tar valget». Programmet var ledet av en muslimsk kvinne som hadde på seg hijab, og mange mente NRK forskjellsbehandlet sine ansatte.

NRK mottok flere tusen klager. Kringkastingssjefen hevdet imidlertid at det norske folk var «forutinntatt», og beskrev klagene som «hatefulle og fordomsfulle».

Det kom også mange reaksjoner da NRK uttalte at de ikke ønsket å dekke Donald Trump nøytralt.

– Det er noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av, er at vi skal styrke demokratiet. Vi skal styrke integrasjon. Vi skal være limet i samfunnet. Vi skal jobbe for mangfold og forskjellighet, sa Eriksen under en pressekonferanse i forbindelse med Trump.

På samme pressekonferanse ble det også hevdet at Trump-tilhengere kunne finne på å ta livet av Hillary Clinton og at Donald Trump var en «psykopat».

– Komiske Ali

Eriksen har vært spesielt synlig i årene som NRK-sjef, og har ikke fått mange kritiske spørsmål fra journalister i den etablerte pressen. Men torsdag stilte han opp i programmet Dagsnytt 18, hvor han hevdet at det norske folk stoler på NRK.

– Vi er tett på folk. Vi kjenner den norske virkeligheten, og det norske folk stoler på oss. Det er veldig viktig konkurransefortrinn, sa Eriksen, mens de andre som var invitert nikket og var enige.

Den NRK-kritiske Facebook-siden «Aps Rikskringkasting» la ut videoen på Facebook. I kommentarfeltet reagere mange og Eriksen er omtalt som «komiske Ali». Se video under.

