Manchester United-kaptein Harry Maguire er dømt til betinget fengsel i 21 måneder og 10 dager etter å ha blitt funnet skyldig i vold og bestikkelsesforsøk.

Det melder blant andre Sky Sports og BBC. 27-åringen ble i en gresk rett funnet skyldig i vold mot offentlig tjenestemann, gjentatte bestikkelsesforsøk, krenkende atferd og å motsette seg pågripelse, altså alle de fire tiltalepunktene.

Ifølge Manchester United kommer Maguire til å anke dommen. Han hevder at han er uskyldig.

Maguire var involvert i en konfrontasjon med politiet utenfor et utested på den greske ferieøya Mykonos i forrige uke. Tirsdag kom saken opp for retten på den nærliggende øya Syros, og det ble rettet beskyldninger om vold fra begge parter.

En politimann vitnet i retten om at Maguire hadde sagt: «Vet du hvem jeg er? Jeg er kaptein for Manchester United og veldig rik. Jeg kan gi dere penger om dere lar oss gå».

Ved siden av Maguire ble også United-stjernens bror og en kamerat funnet skyldig i vold.

Noen timer etter dommen meddelte landslagssjef Gareth Southgate at Maguire er ute av Englands tropp til nasjonsligakampene mot Island og Danmark, bare noen timer etter at han ble tatt ut.

– I lys av kveldens utvikling kan jeg bekrefte at jeg har trukket Harry Maguire fra troppen, sa Southgate til forbundets nettsted.

Ulike versjoner

Under rettsmøtet ba Maguires forsvarer Alexis Anagnostakis først om at saken måtte utsettes fordi tiden til forberedelser hadde vært for kort, men det ble avslått. Anagnostakis hevdet at han først to timer før rettssaken fikk overlevert et dokument der de konkrete anklagene mot fotballstjernen fremgår.

I rettsforhandlingene som fulgte fremkom det at det foreligger ganske ulike versjoner av hendelsesforløpet.

Maguires forsvarer hevdet at fotballstjernens søster Daisy besvimte etter angivelig å ha blitt injisert med et stoff av to albanske menn, noe som førte til et slagsmål. Deretter skal Maguire og hans følge ha bedt om å bli kjørt til sykehus, men i stedet ble de tatt med til politistasjonen.

Der hevder Maguire at han ble sparket av en politimann, og at det ble ropt til ham at «karrieren din er over». Stemningen skal ha vært amper.

Aktoratet hevdet på sin side at en politimann ble dyttet så hardt at han falt, og at Maguire gjentatte ganger forsøkte å betale seg ut av situasjonen.

Reiste hjem

Maguire møtte ikke selv i retten tirsdag. Han var til stede under et innledende rettsmøte i helgen, men ble så løslatt. United-stjernen har reist hjem til England. Via sin forsvarer erklærte han seg ikke skyldig.

I en uttalelse gresk politi sendte ut fredag ble det opplyst at det oppsto et slagsmål på politistasjonen etter at tre britiske menn ble pågrepet. Politiet hevder at britene motsatte seg pågripelse og gikk til både verbale og fysiske angrep på tjenestemenn.

En rekke Premier League-stjerner har ifølge Sky Sports feriert på Mykonos den siste tiden. Marcus Rashford, Jamie Vardy, Trent Alexander-Arnold og Dele Alli er fire andre i tillegg til Maguire.