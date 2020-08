annonse

Guvernøren i Wisconsin setter inn nasjonalgarden for å håndtere protestene.

Jacob Blake ble skutt og såret av politiet i byen Kenosha søndag. Hendelsen fikk pøbelen fra Black Lives Matter (BLM) til å kaste steiner og sette fyr på biler, ifølge lokale medier.

Portforbud måtte innføres mandag morgen etter at det sent søndag kveld brant i flere gater hvor pøbelen konfronterte politiet. Tåregass måtte til for å få spredd «demonstrantene».

Guvernør Tony Evers i Wisconsin har bedt BLM om å avstå fra voldsbruk og ødeleggelser, samt sett seg nødt til å hente inn et mindre antall soldater fra nasjonalgarden for å beskytte kritisk infrastruktur. Det blir også innført portforbud i deler av Kenosha for andre natt på rad.

Volden har også spredt seg til New York hvor BLM-pøbler konfronterer politiet.