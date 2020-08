annonse

Siri Antonsen er tilgjengelighetssjef i NRK, hun ønsker seg et samfunn der vi ser verdi, ressurser og muligheter i alle mennesker. Som tilgjengelighetssjef i NRK har hun en ambisjon om å være ærlig og ydmyk.

– Jeg skulle ønske at ingen måtte leve med merkelappen «hemmet» slik som vi i dag omtaler funksjonshemmede, skriver hun i Journalisten.

Hun skriver at NRK er en allmennkringkaster, det betyr at de skal speile befolkningen, og at alle skal kjenne seg igjen i NRKs innhold. Derfor har kanalen i mange år profilert et flerkulturelt mangfold. Nå skal de fokuseres på funksjonshemmede, og det under ambisjonen. «NRK utvider normalen».

– For meg har det blitt mer og mer normalt. I jobben min har jeg i løpet av de siste årene møtt så mange mennesker at jeg sjelden tenker over om den jeg møter bruker førerhund, høreapparat eller sitter i en rullestol, skriver hun og legger til.

– Den langsiktige ambisjonen bør være å sprenge «normalen», slik at ingen trenger å føle seg utenfor og «unormal».

Hun mener det er opp til media å skrive om mennesker som lever med funksjonshindringer. Men de må også være påpasselige med formuleringen og vinklingen. Det er fordi språk er makt. Språk er kultur og identitet. Men språk er også det mest krevende å forandre.

– Ofte går ordvalgene på automatikk. Det man er vant til å høre er det enkelt å gjenta uten å tenke over hvilken effekt og makt det har.

– Ubevisst brukes det ord og vinklinger som diskriminerer, og speiler lave forventninger til de menneskene som vi i dag kaller «funksjonshemmede». Det er fort gjort å kalle blinde for «en svak gruppe». At vi må «ta hensyn til» de døve. At en person er «avhengig av rullestolen».

Siri Antonsen skriver videre at det hender at hun ordlegger seg på en måte som kan krenke noen. Men det er jo det siste hun ønsker. Antonsen vil også at andre skal si fra om hun ubevisst krenker noen. Da blir hun mer bevist og kan jobbe med nye formuleringer.