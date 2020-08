annonse

NTB gir oss de viktigste nyhetene. Denne gang (igjen) om Greta Thunberg. 17-åringen begynner på skolen igjen.

– Etter å ha tatt et «friår» der hun jobbet på heltid for klimasaken, gleder Greta Thunberg seg til å begynne på skolen igjen, skriver NTB.

De fortsetter: «Den 17 år gamle klimaaktivisten ble verdensberømt for nettopp ikke å gå på skolen. Hennes «skolstrejk för klimaet» ble kimen til en global bevegelse, der skoleelever protesterer mot klimaendringer.»

Thunberg har oppnådd mye siden hun begynte streiken: Hun har talt til FN og til Verdens økonomiske forum. Hun har møtte Angela Merkel, EU-kommisjonens Ursula von der Leyen og en rekke andre ledere fra politikk, nærings- og samfunnsliv. Hun ble sågar Årets person i Time Magazine.

– Mitt friår fra skolen er over, og det føles fantastisk å være tilbake på skolen, skriver Thunberg på Twitter.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020