annonse

annonse

– At aggresjonen blir rettet mot politiet er bekymringsfullt og til dels dramatisk. Vår rolle er å sikre trygg gjennomføring av demonstrasjonen for alle.

Poltiidirektør Benedicte Bjørland sier til TV 2 at politiet er bekymret for voldsbruken i Bergen i helgen, som også rettet seg mot politiet i tillegg til Sian. Hun lover samtiidg å forsvare retten til å ytre seg, også om dette kan oppleves krenkende for andre.

– Vår rolle er å sikre trygg og forsvarlig gjennomgang av demonstrasjonen. Vi skal påse at demonstrasjoner kan foregå trygt og sikkert for alle, og i det siste har vi hatt utfordringer, sier Bjørnland til TV 2.

– Det betyr også at politiet beskytter lovlige demonstrasjoner, selv om budskapene kan oppfattes sårende og krenkende for mange. Vi tillater derfor også motdemonstrasjoner. Det vi ikke tillater, er vold, understreker hun.

annonse

Det er ifølge henne ikke politiets oppgave å ta stilling til ytringer eller demonstrasjoner.

– At aggresjonen blir rettet mot politiet er bekymringsfullt og til dels dramatisk. Vår rolle er å sikre trygg gjennomføring av demonstrasjonen for alle.