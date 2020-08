annonse

Frp-leder Siv Jensen stiller seg bak kravet fra både Bergen og Oslo om at den tidlige skjenkestoppen på landets puber må revurderes, ifølge NTB.

– Når byrådslederen i Bergen, og nå også i Oslo, er så tydelig på at skjenkestoppen ved midnatt er et problem, så må vi ta det på alvor. Jeg og Frp har lenge snakket om at tidlig skjenkestopp fremstår som et svært dårlig og lite gjennomtenkt tiltak som virker mot sin hensikt, sier Jensen til NTB.

I slutten av august innførte regjeringen skjenkestopp ved midnatt på alle landets puber og barer for å hindre coronasmitte.

Politiet har i ettertid meldt om en umiddelbar effekt gjennom mer bråk fra hjemmefester utover nattetimene, og mange har lurt på om ikke smittefaren bare er overført til privathjem.

– Når kranene stenger, flyttes festen hjem, gjerne til små leiligheter i ukontrollerte former. Det er trist at politiet nå må bruke mye av sin kapasitet på hjemmefester, sier Jensen.

Protest i Bergen

Frp-lederen stiller seg dermed bak den skepsisen byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen har uttrykt til dette coronatiltaket.

– Slik jeg ser det, har ikke nasjonale myndigheter kommet med gode argumenter for hvorfor dette er viktig og riktig, sier Valhammer til Bergens Tidende.

Mandag registrerte Bergen 26 nye covid-19-tilfeller, og det er nå registrert smitte på minst tre store studieinstitusjoner i Bergen: Høgskolen på Vestlandet (HVL), Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen (UiB).

Valhammer knytter økningen i smittespredning opp til skjenkestoppen og økt antall hjemmefester. Natt til søndag fikk Vest politidistrikt 60 meldinger om festbråk.

– Bieffektene av dette er veldig negative. Mange kombinerer nå det å gå på byen med hjemmefester, noe som øker smittespredningsfaren, sier han.

Skepsis i Oslo

Ifølge NTB, har byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), tidligere bedt om dialog med regjeringen for å se på andre løsninger enn innskrenket åpningstid.

Dette bekrefter næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) overfor Aftenposten tirsdag.

– På bakgrunn av den svært vanskelige situasjonen bransjen er i, samt tvil om at skjenkestopp ved midnatt er det beste virkemiddelet, har vi i likhet med Bergen bedt om at alternativer vurderes, skriver hun i en epost til avisen.

Høie: – Summen av festing lavere

Helseminister Bent Høie (H) har varslet en ny vurdering av skjenkestoppen i begynnelsen av september. Han har foreløpig forsvart avgjørelsen.

– Jeg mener nok at summen av festing med mye alkohol er blitt mindre som følge av det tiltaket. Selv om noen har arrangert hjemmefester og nachspiel – noe som var forventet – er det likevel betydelig færre som med alkohol i blodet nå møtes etter midnatt på steder der det er vanskelig å holde én meter avstand, sa Høie til NTB torsdag.

Et skriftlig svar Høie har sendt til Stortinget tirsdag kan også tolkes i retning av at han forsvarer tiltaket.

– Det virker som om det er vanskelig å opprettholde avstandsreglene i deler av serveringsbransjen, særlig på puber og nattklubber og andre steder der alkohol er hovedinnholdet på menyen, skriver Høie.