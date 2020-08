annonse

Svarte mennesker har blitt utsatt for skytevåpenvold i langt større grad enn noen annen etnisk gruppe i bølgen av skuddvekslinger og drap som skyller over New York City (NYC).

Funnene kommer frem i data innsamlet av New York City Police Department (NYPD), gjennomgått av Daily Caller. De konkluderer med at ingen andre etniske grupper har blitt utsatt for skytevåpenvold i nærheten av samme grad som svarte – siden voldelig kriminalitet begynte å skyte fart fra midten av mai, og akselererte ytterligere i ukene etter George Floyds død i Minneapolis.

Til sammen var det 194 skuddepisoder som involverte svarte ofre i byen i juni – en økning på 177 prosent fra de 70 som ble registrert i juni 2019. Av disse hendelsene var 27 klassifisert som drap – en økning på 170 prosent fra året før, da 10 svarte mennesker ble drept i skuddvekslinger i juni 2019.

Voldsbølge

Dataene viser at den nye bølgen av skytevåpenkriminalitet begynte i NYC i midten av mai, omtrent to uker før George Floyd døde 25. mai i politiets varetekt, en hendelse som har utløst landsomfattende protester og uroligheter i USA.

Våpenkriminaliteten i NYC akselererte ytterligere fra midten av juni og videre inn i juli, med 244 skuddepisoder i hele byen den måneden – en økning på 177 prosent fra 88 hendelser i juli 2019. Den etniske sammensetningen av skuddofrene i juli er fortsatt uklar, ettersom data blir utgitt på kvartalsbasis.

Bystyret i New York stemte i slutten av juni for å fjerne nesten 1 milliard dollar fra NYPDs budsjett og overføre midlene til ungdoms- og samfunnsutviklingsprogrammer.